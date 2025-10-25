América rescata el empate ante Mazatlán con un golazo de Brian Rodríguez

GENERANDO AUDIO...

El América sufrió más de lo esperado en su visita a Mazatlán, pero logró rescatar un punto en los minutos finales gracias a una obra de arte de Brian Rodríguez. El encuentro, disputado en el estadio El Encanto, terminó 2-2 luego de un intenso duelo en el que las Águilas tuvieron que remar contra corriente tras verse superadas durante gran parte del partido. Pese a mostrar dominio por momentos, los errores defensivos y la falta de contundencia en el área rival complicaron la noche para los dirigidos por André Jardine.