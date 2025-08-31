América se impone al Pachuca con gol de Saint-Maximin

GENERANDO AUDIO...

América se impone a Pachuca en la Liga MX

América siguió con su gran paso en el Apertura 2025 de la Liga MX al vencer 2-0 a Pachuca, en un partido disputado a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con este resultado, el conjunto azulcrema continúa con su racha invicta en la competencia.

El primer aviso lo dio el América con un remate de zurda de Brian Rodríguez que parecía encaminado a abrir el marcador, pero el arquero Carlos Moreno reaccionó para rechazar el disparo. Tras una gran jugada colectiva, América encontró la ventaja al minuto 21. Alejandro Zendejas metió un centro preciso al área, donde el defensor chileno Igor Lichnovsky se anticipó a la defensa y empujó el balón al fondo.

Con la ventaja en su poder, el América comenzó a dominar el encuentro, pero Pachuca no se quedó atrás y buscó el empate con varias llegadas peligrosas. Una de las más claras llegó cuando Oussama Idrissi sacó un potente disparo desde afuera del área. El balón iba directo a la portería, pero Luis Malagón voló y con una gran intervención desvió el balón a una mano, salvando a su equipo.

