América se impone ante Portland en penales, pero se despide de la Leagues Cup 2025

Jugadores del América en festejo de gol | Imago7

En una noche llena de emociones y tensión, las Águilas del América lograron superar a Portland Timbers en una definición por penales con un 5-3, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario. El encuentro, que tuvo lugar en el marco de la Leagues Cup 2025, mostró una clara tendencia de lucha en ambas escuadras, pero también dejó en evidencia las dificultades del equipo mexicano para conseguir la victoria en los 90 minutos reglamentarios.

