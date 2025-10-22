América vence al Puebla con gol agónico de Ramón Juárez en el tiempo agregado

GENERANDO AUDIO...

Ramón Juárez fue el héroe del Club América ante el Puebla. Imago 7

América consiguió una victoria agónica 2-1 sobre Puebla en la fecha doble del Apertura 2025. El equipo visitante se puso en ventaja al minuto 52 con gol de Emiliano Gómez, tras asistencia de Ricardo Marín. Sin embargo, las Águilas respondieron desde el punto penal, cuando Brian Rodríguez igualó el marcador al 63’, lo que permitió al conjunto capitalino mantener viva la esperanza del triunfo.

En los minutos finales, América presionó con mayor intensidad y encontró la recompensa en tiempo agregado. Al minuto 90+8, Ramón Juárez, recién ingresado al campo, remató de cabeza un centro de Allan Saint-Maximin para decretar el 2-1 definitivo. Con este resultado, el América suma tres puntos vitales que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos, mientras que Puebla prolonga su mala racha en el torneo.