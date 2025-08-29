GENERANDO AUDIO...

Acusan que seguridad del América excedió sus facultades. FOTO: Cuartoscuro

El partido América vs Pachuca se llevará a cabo a puerta cerrada este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, así lo informó la alcaldía Benito Juárez a través de un comunicado oficial. El Estadio Banorte señala que se siguieron las disposiciones conforme a las autoridades de la alcaldía.

La medida fue tomada por motivos de seguridad y orden público, priorizando la tranquilidad de vecinos y visitantes de la zona.

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

¿A qué se debe que América vs Pachuca será a puerta cerrada?

De acuerdo con la alcaldía, personal de seguridad del Club América excedió sus facultades al cerrar la calle de Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, lo que afectó a los residentes cercanos al estadio.

El caso más grave ocurrió cuando una vecina no pudo pasar a su domicilio pese a requerir atención médica, debido al bloqueo de la vialidad.

Ante esta situación, personal policiaco intervino para liberar la circulación en cumplimiento del “Operativo Ladrillera”, el cual establece los lineamientos sobre cierres y aperturas de calles en los alrededores del inmueble, con base en los aforos del estadio.

La alcaldía precisó que mientras el Club América no demuestre que su personal de seguridad o la empresa contratada para ese fin están debidamente capacitados y acreditados, no se autorizarán eventos a puerta abierta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Seguridad, prioridad en la Alcaldía Benito Juárez

Finalmente, la administración encabezada por la Alcaldía Benito Juárez subrayó que, en cualquier evento público, se antepone la seguridad de los vecinos y visitantes.

“Ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos”, indicó la autoridad local.

Estadio Banorte responde

A través de un comunicado reposteado por las Águilas en X, el Estadio Banorte explicó que se han seguido las normas de la alcaldía y que el Club América no cuenta con seguridad.

“Lamentamos que la alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.” @EstadioBanorte, X

Señala que la disposición de la alcaldía para obligar a que los equipos jueguen a puerta cerrada se debe a un señalamiento, que el 28 de agosto, durante un partido del equipo femenil, hubo “extralimitaciones del personal de seguridad del América” al “cerrar la calle Indiana”.

Señalaron los siguientes puntos a resaltar:

El Club América no tiene personal de seguridad

no tiene personal de seguridad Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX

La calle se cerró siguiendo el plan de seguridad de la propia alcaldía

“Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales.”

Además, muestran la aplicación de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la alcaldía durante el “Operativo Ladrillera” donde se exponen los cierres viales, entre ellos: