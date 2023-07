América vs Puebla en vivo: cuándo y dónde ver el partido de la jornada 3 del Apertura 2023

América recibe al Puebla en la jornada 3 del Apertura 2023.

El próximo sábado 15 de julio a las 19:00 horas, América y Puebla saltarán al terreno del Estadio Azteca con la determinación de lograr su primera victoria dentro Apertura 2023 de la Liga MX.

Cuándo y dónde ver el América vs Puebla

¿Cuándo? Sábado 15 de julio

Sábado 15 de julio ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Azteca

Estadio Azteca ¿Dónde ver?: TUDN

América quiere una victoria cómoda en su estadio

Las Águilas de André Jardine no conocen la victoria y no han podido sumar puntos en el Apertura 2023, su partido de la jornada 2 no se jugó ante Querétaro debido a las condiciones climatológicas.

El América sufrió una derrota ante Juárez por 1-2 en el único juego que han tenido esta campaña. Este marcador trae consigo una mayor concentración en los jugadores cremas, quienes están decididos a seguir mejorando este sábado en el Estadio Azteca.

Indudablemente, Águilas confía en el esfuerzo conjunto de toda su plantilla, su entrenador y sus estrategias y así lograr una victoria dulce que les brinde un avance significativo en la clasificación de cara a futuras rondas.

Puebla pondrá a punto su artillería para este próximo asalto

La escuadra de la Franja cayó ante Santos Laguna 2-3 el viernes pasado, un resultado que lo sitúa en la posición 13 de la clasificación con un solo punto.

Este duelo promete es una prueba decisiva para Puebla que busca sus priemeros tres puntos ante un América que llega urgido de puntos.

América vs Puebla – Histórico

Después de haberse enfrentado por última vez el 21 de enero de 2023, América se ve las caras con Puebla. En su último encuentro, el marcador acabó en un empate a dos tantos.