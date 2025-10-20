América vs Puebla, J14 del Apertura 2025: hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

América recibe al Puebla en la Jornada 14. Foto: Especial

La Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo entre dos equipos con realidades distintas, América recibe al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un enfrentamiento clave para ambos clubes.

América llega al partido tras una derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul, con un marcador de 2-1. A pesar de la caída, el equipo dirigido por André Jardine se mantiene en los primeros puestos de la tabla general, con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y dos derrotas, la plantilla azulcrema sigue siendo una de las más competitivas del torneo.

Por su parte, Puebla atraviesa una temporada complicada, el equipo dirigido por Hernán Cristante ocupa el último lugar de la tabla con solo ocho puntos tras trece partidos, pero vienen de una victoria 4-3 ante los Xolos en casa.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs Puebla?

Fecha y hora del América vs. Puebla ¿Cuándo? Martes 21 de octubre de 2025

Martes 21 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Transmisión en exclusiva por ViX Premium, disponible mediante suscripción.

¿Cómo llegan los equipos?

América

El equipo azulcrema buscará recuperarse rápidamente de la derrota en el Clásico Joven, a pesar de las bajas por lesión, la plantilla sigue contando con jugadores de calidad que pueden marcar la diferencia, la localía será un factor importante para retomar el camino de la victoria.

Puebla

El conjunto camotero ha tenido dificultades en el torneo, pero la llegada de Hernán Cristante como nuevo director técnico podría inyectar un nuevo aire al equipo. La visita al Estadio Ciudad de los Deportes será una oportunidad para demostrar su capacidad y sumar puntos importantes.

¿Quién ganará el partido América vs Puebla, del Apertura 2025?

Según las predicciones de la inteligencia artificial de ‘Copilot’, el favorito para llevarse la victoria es América, con un 64% de probabilidades de ganar. El empate tiene una probabilidad del 24%, mientras que Puebla cuenta con un 12% de posibilidades de sorprender a las Águilas.

Posible marcador del partido

De acuerdo con las proyecciones de la IA, el marcador más probable es un 2-0 a favor de América, considerando su solidez como local y la diferencia de nivel entre ambos equipos. Sin embargo, Puebla podría sorprender si aprovecha alguna oportunidad y genera presión constante.