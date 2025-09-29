América vs. Santos, J12 del Apertura 2025: hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

América y Santos jugarán este sábado 4 de octubre. Foto: UnoTV

América llega motivado a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX y este sábado 4 de octubre se enfrentará a Santos Laguna.

Los de la Comarca vienen de perder ante Monterrey por la mínima diferencia, por lo que tendrán que salir a ganar si quieren sumar más puntos en el torneo actual.

Fecha y hora de América vs. Santos ¿Cuándo? Sábado 4 de octubre

Sábado 4 de octubre ¿A qué hora? 21:05 horas

21:05 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes ¿Dónde verlo? Canal 5, TUDN y Vix

¿Cómo llegan América y Santos a la Jornada 12 del Apertura 2025?

Las Águilas del América vienen de golear a los Pumas 4-1, autoría de José Raúl Zúñiga, un autogol de Álvaro Angulo, y un doblete de Alejandro Zendejas, en partido correspondiente a la Jornada 11 y con este resultado se colocan en la tercera posición de la tabla general con 24 puntos.

Por su parte, Santos viene de perder ante los Rayados de Monterrey por la mínima diferencia, esto los posiciona en el lugar 13 de la tabla general con 10 puntos.

América busca seguir sumando para consolidarse entre los punteros y acercarse a los puestos de privilegio. Santos, en cambio, necesita revertir su paso lento para acercarse al repechaje.

¿Quién ganará, según la IA?

La inteligencia artificial, al analizar estadísticas como rendimiento reciente, planteles, refuerzos y localía apuntan a que América ganará el duelo ante Santos.

Margen estimado: Victoria por uno o dos goles

Posible marcador: 2-1 o 3-1 a favor de las Águilas.

El análisis considera que América aprovechará su mejor momento moral y ofensivo, mientras Santos podría padecer vulnerabilidades defensivas.