América y Atlas empatan 1-1 en la Jornada 4 del torneo Apertura 2023

América y Atlas volvieron a verse las caras. Foto: AFP

América y Atlas empataron a uno en el partido celebrado este domingo en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 4 del torneo Apertura 2023.

América llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar 3-0 frente a Puebla en su encuentro anterior. En el lado de los visitantes, Atlas cosechó un empate a cero frente a Santos Laguna, sumando un punto en su anterior partido celebrado de la competición.

Tras el resultado obtenido, el equipo local se situó en undécima posición, mientras que Atlas se quedó en octavo lugar al concluir el encuentro. Además, los cremas llevan 4 puntos en la liga regular, mientras que sus oponentes han conseguido 5.

Caicedo puso el primer tanto, pero Paul Rodríguez se encargó de igualar la contienda antes del final del primer tiempo

El primer equipo en marcar fue el once rojinegro, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador gracias a un gol de Caicedo a los 23 minutos. No obstante, el once azulcrema logró el empate mediante un tanto de Paul Rodríguez justo antes del pitido final, en concreto en el 41, concluyendo la primera mitad con un 1-1 en el marcador.

Cierre de partido con movimientos en el campo

Ninguno de los equipos consiguió marcar en la segunda parte, por lo que el partido acabó con un resultado de 1-1.

Más detalles del encuentro

Por parte de América salieron de la cancha:

Leonardo Suárez, Kevin Álvarez y Salvador Reyes para darle entrada a Alejandro Zendejas, Luis Fuentes y Miguel Layún.

En el equipo rival, Atlas dio luz verde a:

Gaddi Aguirre, Christopher Trejo, Mauro Manotas, Márquez y Edgar Zaldivar, que entraron en sustitución de Anderson Santamaría, Solari, Juan Zapata, Jaziel Martínez y Caicedo.

El árbitro del partido mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Leonardo Suárez del equipo local y Anderson Santamaría, Juan Zapata, Camilo Vargas y Jaziel Martínez del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

[ TAMBIÉN PUEDES LEER: Querétaro y Pachuca reparten puntos tras su empate a uno ]

Ambos equipos hicieron todo cuanto pudieron, hubo que conformarse con el empate. Con este marcador, América se queda con cuatro puntos y Atlas con cinco puntos.

En la siguiente jornada, América jugará contra Necaxa en casa y Atlas Guadalajara disputará su partido contra Querétaro a domicilio.