Ana Carolina Vieira, nadadora brasileña, es expulsada de la Villa Olímpica por “indisciplina”: ella se defiende

La nadadora brasileña, Ana Carolina Vieira, fue expulsada de la Villa Olímpica y enviada de regreso a Brasil tras, presuntamente, cometer actos de indisciplina e impugnar una decisión técnica durante los Juegos Olímpicos Paris 2024, según anunció la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos (CBDA).

El sábado 27 de julio, el Comité Olímpico Brasileño (COB) informó a Gustavo Otsuka, jefe de la Selección Brasileña de Natación, sobre actos de indisciplina por parte de los nadadores Ana Carolina Vieira y Gabriel Santos, según el comunicado de CBDA del domingo 28 de julio.

La confederación también informó que la deportista impugnó, “de manera irrespetuosa y agresiva”, una decisión técnica tomada por el comité de la Selección Brasileña de Natación.

Como consecuencia, Ana Carolina Vieira fue expulsada de la delegación brasileña y enviada inmediatamente de regreso a Brasil. Por su parte, Gabriel Santos, pareja de la nadadora, sólo fue amonestado, según la CBDA.

La Confederación no aclaró cuáles fueron los actos de indisciplina cometidos por Ana Carolina Vieira y Gabriel Santos; sin embargo, Gustavo Otsuka informó sus razones en conferencia de prensa, según Radio Francia Internacional (RFI).

La sanción se debió a que ambos atletas abandonaron la Villa Olímpica, sin autorización, para visitar la Torre Eiffel antes de la Ceremonia de Inauguración, según las palabras del jefe de la Selección Brasileña de Natación retomadas por RFI.

Ana Carolina Vieira compartió el 25 de julio las fotos que habrían provocado la sanción; en ellas, aparece con Gabriel Santos frente a la Torre Eiffel con la descripción: “Que comience la magia olímpica”.

Santos dio su versión en redes, tras el comunicado de la CBDA, explicando que su visita a la Torre Eiffel se hizo mediante el transporte facilitado por la organización brasileña tras acercarse al centro de atención al cliente del edificio del “Team Brasil”.

Además, explicó que las fotos se tomaron en la Arena de Voleibol de Playa, que se encuentra al pie de la Torre Eiffel. Es decir, no recorrieron la ciudad en transporte público y no se expusieron a la vía pública francesa.

Gabriel Santos complementó diciendo que, si bien Ana Carolina Vieira efectivamente es su pareja, siempre han separado su faceta personal de la profesional.

Ana Carolina Vieira sólo fue expulsada de la delegación brasileña presente en los Juegos Olímpicos Paris 2024; sin embargo, el Comité Olímpico Internacional no la marginó de competir en la justa veraniega.

La brasileña pudo participar el sábado 27 de julio en las eliminatorias de relevo 4×100 estilo libre femenino junto a Stephanie Balduccini, Giovana Medeiros y Maria Paula Heitmann.

Aproximadamente a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) del domingo, Ana Carolina Vieira subió una serie de stories en Instagram desde Portugal, asegurando que no cometió ninguna mala conducta.

Asimismo, informó a sus seguidores que no pudo regresar a su país con el resto de la delegación, por lo que está por su cuenta de camino a Brasil, sin poder comunicarse con las organizaciones brasileñas.

“No sabía qué hacer, mis cosas estaban ahí, me fui al aeropuerto en pantalones cortos, tuve que abrir toda mi maleta en el aeropuerto y salí, estoy aquí en Portugal, me voy a Recife y luego a São Paulo. Entonces estoy indefensa, no tengo acceso a nada y no puedo hablar con nadie”.

Ana Carolina Vieira