Anahí Álvarez gana oro en duatlón en los Juegos Mundiales Chengdú 2025

| 20:59 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV
Anahí Álvarez logra el oro para México
Anahí Álvarez logra el oro para México. FOTO: Conade

Un sprint final de oro llevó a la triatleta Anahí Álvarez a proclamarse campeona de duatlón este jueves en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

La atleta duranguense superó en los últimos metros a la española María Varo, quien lideraba la prueba.

Victoria de Anahí Álvarez

Con un tiempo de 1:25:31, la seleccionada nacional arrebató la victoria a Varo, que no pudo resistir el ataque final.

“Estoy muy contenta y emocionada. Agradezco a la Conade y a la Federación Mexicana de Triatlón por apoyarnos para estar aquí. Gracias a todas las personas que me apoyan”, declaró Álvarez tras su remontada.

Trayectoria y logros de Anahí Álvarez

Álvarez, de Durango, cuenta con una sólida trayectoria, estas son algunas de sus victorias:

  • Medalla en la Copa del Mundo de Valencia 2022
  • Oro en el Campeonato Americano de Duatlón en Cali
  • Campeona nacional de triatlón en los Juegos Nacionales CONADE 2024
  • Ganadora de la Copa Mundial Continental en La Paz, Baja California Sur

Aumenta el medallero de México

Con este triunfo, México suma siete medallas en los Juegos Mundiales: tres de oro, dos de plata y dos de bronce. La cifra podría aumentar antes del cierre de la competencia, el próximo domingo 17 de agosto.

El triatlón nacional cerrará su participación mañana con la prueba en equipos mixtos, donde México parte como candidato a ganar otra presea.

