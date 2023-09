Lesiones y “demonios internos”, los retos que afrontaron Andre Agassi y Steffi Graf a lo largo de su carrera

Andre Agassi y Steffi Graf convivieron con miles de jóvenes becarios que asistieron a México Siglo XXI 2023, evento organizado por la Fundación TELMEX Telcel, que se realizó este viernes 1 de septiembre en la Ciudad de México.

Los retos que afrontaron durante su carrera

La pareja de extenistas hablaron sobre los retos que presentaron como deportistas de alto rendimiento, donde ambos fueron ganadores de los cuatro Grands Slams (Abierto de Estados Unidos, el de Australia, Roland Garros y Wimbledon).

Para Andre Agassi fue lidiar con sus demonios internos “mis luchas internas, mis dudas, fui el numero 1 pensando que de alguna manera al ganar y ser el mejor del mundo me sentiría más conectado con lo que estaba haciendo y me hizo sentir desconectado totalmente y pasé varios años batallando con mi juego”.

Aseguró que jugaba pero no se sentía satisfecho y que “si había logrado tanto y yo de ahí me caí al 140 del mundo y tenía 27 años. Fui el número uno y luego el 140 y ahí empecé mi fundación y a regresar de alguna manera”.

En el caso de Steffi Graf fueron las lesiones que sufrió, cuando tenía 26 años, donde tuvo una cirugía de reconstrucción de rodilla y aseguró que ya tenía una carrera increíble pero quería dar más, y esto la empujó para que volviera a ganar un Roland Garros.

La vida después del tenis

Sobre cómo fue la vida después del tenis, ambos exjugadores aseguraron que fueron las fundaciones que crearon las que les dieron ese soporte para seguir con sus vidas y enfocarse ayudar a la educación a los niños que más lo necesitan.

“Todos los niños merecen una educación”. Andre Agassi

Por su parte, Steffi Graf aseguró que dedicarle más tiempo a su fundación le ayudó para enfocarse en su vida después del tenis, donde ganó todo, y darle una oportunidad a los niños que pasaron por traumas como la guerra.

Y Agassi remató diciendo que tuvo suerte de que Steffi estuviera a su lado durante su retiro y que fue y ha sido su “ancla” en la vida.

Ambos tenista recordaron que fueron sus padres quienes les inculcaron la importancia de ser los mejores en el tenis, y que esa fue la motivación para dar siempre lo mejor de sí.

Sobre si tenían algún ritual antes de jugar un partido, Agassi mencionó que él no tenía uno, solo enfocarse en dar un buen juego, pero sobre todo la disciplina, y Steffi aseguró que no fue criada para jugar bajo esos términos, pero que “por la influencia de mi padre, él decía vas a jugar con la raqueta y lo que lleves en tu maleta cuando todo mundo tenía sus raquetas, él me decía, tú vas a jugar con lo que tengas a la mano y me dijo sea la circunstancia que sea con viento con sol, él me hacía mirar al sol continuamente porque me decía tienes que acostumbrarte, tienes que saber manejarlo”.

¿México puede tener un gran tenista?

Sobre si México puede tener un tenista de élite, Agassi aseguró que el país tiene los elementos necesarios “ustedes tienen todo a la mano, tienen el clima, el nivel de mar, el espacio donde pueden construir centros de desarrollo” y finalizó enfatizando que hace falta apoyar el tenis.

Durante toda la conversación, los tenistas expresaron la admiración y el cariño que se tienen y sellaron su participación con un beso.

¿Quién es Andre Agassi?

Andre Agassi nació en el año 1970, en Las Vegas, Estados Unidos, es descendiente de armenios, aunque nació y creció en Las Vegas.

En su niñez, Andre golpeaba alrededor de 3 mil pelotas al día, los 7 días de la semana, y al cumplir los 14, fue enviado a la Academia de Bolletieri, convirtiéndose en profesional a los 16 años.

Fue el jugador más joven en ganar más de un millón de dólares en premios, en diciembre del 88 con 43 torneos.

En abril de 1997, Andre se casó con Brooke Shields, luego de 4 años de noviazgo, aunque en 1999 se divorció. Tras la separación se rumoreaba que estaba saliendo con Steffi Graf, y al poco tiempo se descubrió que era verdad, y con quien en la actualidad sigue casado.

Andre Agassi: Grand Slam, Abiertos y otros triunfos

Andre Agassi ha ganado los 4 torneos de Grand Slam, aunque no fue en el mismo año: Abierto de Australia (1995,2000,2001 y 2003) Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) y US Open (1994 y 1999).

El 24 de Junio de 2006, luego de 21 años de actividad deportiva profesional, anunció su retiro en el US Open.

Luego de sufrir varios dolores en su espalda en el partido frente al alemán Benjamin Becker, en el estadio Arthur Ashe, la gente lo alentó generando un clima parecido al de alguna Copa Davis disputada por Andre.

Así fue como dijo adiós uno de los tenistas más importantes de la historia de Estados Unidos y del mundo.

¿Quién es Steffi Graf?

Es una tenista alemana, quien es considerada una de las mejores de todos los tiempos, impuso su hegemonía en las pistas en la década de 1990.

En 1982 debutó en los circuitos profesionales, en los que fue consolidándose como una tenista capaz de una gran concentración y con una potencia inusitada en los golpes.

En 1987 ganó Roland Garros y el Masters de Nueva York, y al año siguiente se convirtió en la primera figura del circuito femenino al conseguir la victoria en los cuatro torneos del Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl.

A partir de entonces su nombre empezó a ser sinónimo de victorias, y se convirtió en una de las tenistas más difíciles de vencer.

Ganadora en numerosas ocasiones del Abierto de Australia, de Roland Garros, de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos, pero problemas fiscales y familiares empañaron su carrera deportiva en los últimos años de la década de 1990 y se retiró 1999.

El 22 de octubre de 2001 se casó con Andre Agassi y son padres de Jaden Gil y de Jaz Elle.

Andre Agassi y Steffi Graf: ¿quiénes son sus hijos y a qué se dedican?

La pareja de extenistas tienen dos hijos. Jaden Agassi, de 21 años, se destaca en el beisbol y es una de las grandes promesas de los Estados Unidos en esa disciplina. En 2020 firmó un contrato para jugar en la Universidad del Sur de California (USC), aunque su gran sueño es poder dar el salto cuanto antes a las grandes ligas en la MLB.

Jaz Elle Agassi es la segunda hija del famoso matrimonio, tiene 19 años, y al igual que su hermano no se decantó por el tenis y se fue más por la equitación.

Pero a raíz de un accidente tuvo que dejar la equitación, deporte que compitió de manera profesional, y ahora está más enfocada en el baile, en especial el hip-hop.

