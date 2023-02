André Marín anuncia su regreso a la televisión, ve cuándo será

El regreso de André Marín será el próximo domingo. Foto: Twitter @andremarinpuig

André Marín anunció que regresa como conductor del programa “La Última Palabra” de Fox Sports, después de que tuviera que ausentarse desde octubre pasado por temas de salud y la noticia la dio a través de su cuenta de Twitter donde escribió: “muy orgulloso de formar parte de este proyecto llamado La Última Palabra. Gracias por sus mensajes, muy pronto estaré de vuelta”.

Muy orgulloso de formar parte de este proyecto llamado @UpalabraMX.



Gracias por sus mensajes, muy pronto estaré de vuelta. pic.twitter.com/zAnrd9gcye — Andre Marín (@andremarinpuig) February 22, 2023

¿Cuándo regresa André Marín a la televisión?

El regreso de André Marín a la televisión será el próximo domingo 26 de febrero y sus compañeros elogiaron su retorno al programa donde analizan todo lo relacionado con el futbol nacional e internacional.

Los motivos que lo obligaron a retirarse de la televisión

El 28 de septiembre de 2022, Andre Marín decidió salir del programa “La Última Palabra” para enfocarse en su salud, la cual se vio afectada por una serie de infecciones que agarró cuando acudió al hospital en noviembre de 2021 al hacerse una revisión médica, tal como lo comentó el mismo conductor a finales de diciembre a través de un video en YouTube.

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”, comenzó a relatar el comunicador.

André Marín explicó que en el hospital contrajo tres virus diferentes que lo llevaron a estar 45 días internado ocasionando que lo intubaran a un ventilador. Además, le tuvieron que realizar una gastrostomía.

Asimismo, el comentarista deportivo agradeció al personal médico que se ha encargado de su salud, como a sus seguidores que han estado al pendiente de él tras anunciar su pausa laboral en varios espacios informativos.