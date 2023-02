“Gracias a Dios estoy vivo”: el emotivo mensaje de André Marín por su regreso a la televisión

André Marín regresó como conductor del programa “La Última Palabra” de Fox Sports tras casi cinco meses fuera del aire por sus constantes problemas de salud que padeció durante 2022 y que detalló en diciembre a través de un desgarrador video. En su regreso a la televisión, no sólo dio detalles sobre su tiempo en el hospital, sino que ofreció un emotivo mensaje.

El presentador de televisión André Marín hizo su regreso triunfal a la actividad el pasado domingo 26 de febrero, tal como lo anunció previamente, y aprovechó para agradecer a todas las personas que le apoyaron durante todo su proceso de recuperación y a Dios por estar con vida.

“Gracias a Dios estoy vivo, gracias a mi familia estoy vivo, gracias a Paty y a mis tres hijos, sin ellos no hubiera sido posible, gracias a mis doctores, ellos me salvaron la vida”.

❤ "USTEDES QUE ME HICIERON SENTIR FUERTE, INCLUSO A LO QUE NO ESTUVIERON… GRACIAS" ¡Arranca #LUP ! ¡Hola otra vez, @andremarinpuig ! 🥳 pic.twitter.com/Zxd4O8WnVG

El conductor también dio las gracias a Fox Sports, canal al que describió como “su casa” y dio un reconocimiento a sus seguidores. “Me mandaron buenas vibras, gracias de verdad, y gracias a los que no estuvieron, me enseñaron por dónde es el camino. Estamos de vuelta“, relató el mexicano.

Posteriormente al programa “La Última Palabra“, el canal deportivo publicó una entrevista en la que André Marín explicaba qué le sucedió exactamente y aclaró que era un milagro poder estar con vida y regresar a su trabajo como analista del futbol mexicano.

“Estoy inmensamente agradecido con la gente con todos los mensajes que me han hecho llegar, tanto personalmente como a través de redes sociales y solamente decirles que no les voy a fallar. (…) Volverán a ver la mejor versión de André Marín“, dijo en una cápsula especial.

🙏 "LO QUE ME PASÓ ES UN MILAGRO" ¡Qué gusto verte de regreso! 🥹 @andremarinpuig cuenta cómo fue su proceso de recuperación en el peor año de su vida… 👊 "NO LES VOY A FALLAR, VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DE ANDRÉ MARÍN" #CentralFOX pic.twitter.com/zoiCqcMLU0

André Marín comenzó la edición de su programa explicando a grandes rasgos cómo fue su proceso de hospitalizaciones que lo obligó a ausentarse de su trabajo cuando en noviembre de 2021 fue a ver un tema de la espalda en una revisión de tres días, pero al adquirir tres tipos de neumonía, su estancia en el nosocomio se extendió a 45 días.

“Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas, y que me revisaran la operación que me habían hecho en enero en el estómago. Y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus diferentes de neumonía, por lo cual estuvo en riesgo mi vida”.

André Marín