¡Pasó 45 días en el hospital! André Marín revela que estuvo en riesgo su vida

André Marín es uno de los periodistas deportivos más reconocidos. Foto: AFP

El comentarista deportivo André Marín reveló que su vida estuvo en riesgo debido a una serie de infecciones que agarró cuando acudió al hospital en noviembre pasado al hacerse una revisión médica. El conductor relató, a través de un video en YouTube, que estuvo internado durante 45 días.

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”, comenzó a relatar el comunicador.

André Marín explicó que en el hospital contrajo tres virus diferentes que lo llevaron a estar 45 días internado ocasionando que lo intubaran a un ventilador. Además, le tuvieron que realizar una gastrostomía.

“No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida. Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente todo; estuve 45 días metido en el hospital”.

Asimismo, el comentarista deportivo agradeció al personal médico que se ha encargado de su salud, como a sus seguidores que han estado al pendiente de él tras anunciar su pausa laboral en varios espacios informativos.

En septiembre pasado la cadena Fox Sports informó que el comentarista se tomaría un descanso para recuperar su salud. Su imagen, donde se veía más delgado, preocupó a su seguidores, pero fue el mismo André Marín quien se encargó de desmentir los rumores sobre su estado y aseguró que regresaría más fuerte que nunca.