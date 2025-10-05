Ángel Correa, jugador de Tigres, protagoniza inesperado encuentro con un oso en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Ángel Correa vivió un momento tenso al lado de su familia. Foto: AFP/GettyImages

En un episodio fuera de lo común, el delantero argentino Ángel Correa, jugador de Tigres, vivió un insólito encuentro con un oso negro en las calles de Monterrey, mientras regresaba a su domicilio acompañado de su familia.

La esposa del jugador subió el video del inesperado encuentro, quien acompañó las imágenes con la frase: “alguien nos vino a visitar” junto a un emoji de oso.

Así fue el encuentro entre Ángel Correa y un oso

Correa caminaba por una vía residencial junto con su esposa, Sabrina Di Marzo, y su hija en brazos, cuando el animal apareció repentinamente frente a ellos.

El video compartido en redes sociales muestra al futbolista retrocediendo con precaución, manteniendo la calma y cuidando que su hija estuviera segura mientras el oso caminaba por la calle.

Aunque parecía tratarse de un suceso peligroso, afortunadamente no se reportaron heridos ni daños. El episodio quedó como una anécdota particular en la vida del futbolista, quien actuó con calma ante la inesperada presencia del animal.

Ángel Correa es uno de los fichajes más importantes de la Liga MX, fue campeón con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, y actualmente lleva nueve goles en el futbol mexicano.

El argentino se ha convertido en pieza fundamental para cuadro regiomontano de Guido Pizarro, que se ubica en la quinta posición de la tabla general de la Liga MX, y que este sábado se mide al Cruz Azul.

Osos en zonas urbanas de Monterrey

Este no es el primer avistamiento de un oso en zonas residenciales de Monterrey. Según algunos informes, los osos negros (Ursus americanus) han descendido de las montañas en busca de alimento, especialmente cuando su hábitat natural se ve reducido o alterado. En años recientes, otros futbolistas y residentes han compartido experiencias similares.