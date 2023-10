Ángel Di María se despedirá de la Selección de Argentina después de la Copa América 2024

Ángel Di María, pieza fundamental de la Selección de Argentina, anunció que después de participar en la Copa América 2024 le dirá adiós a la “Albiceleste”.

“Es la Copa América y se termina para mí la Selección Argentina. Ojalá pueda estar porque va a ser lo último”, reveló Di María en el programa “Todo Pasa”.

El atacante de 35 años, quien no pudo estar en la última convocatoria de Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas por estar lesionado, explicó sus esfuerzos por llegar a la cita sudamericana de 2024 en buena forma.

“Vine a Benfica y me da la posibilidad de poder seguir en la Selección, de seguir estando, de estar en un buen nivel, y me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo lo posible por estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección”.