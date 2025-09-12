Anthony Martial es el nuevo refuerzo de lujo de Rayados de Monterrey

GENERANDO AUDIO...

El exinternacional francés llega a la Liga MX | Claro Sports

Monterrey cerró el mercado de fichajes del Apertura 2025 con la incorporación de Anthony Martial, delantero francés de 29 años con pasado en Lyon, Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK de Atenas. El atacante llega como refuerzo estelar para el equipo de Domenec Torrent, que buscaba un goleador con experiencia internacional. Martial, exseleccionado francés y campeón de la UEFA Nations League, afrontará su primera experiencia en México con el reto de recuperar protagonismo y aportar goles en un plantel que peleará por el título. Su debut está previsto para el 14 de septiembre ante Querétaro, en la jornada 8 del torneo. AQUÍ LA INFORMACIÓN COMPLETA