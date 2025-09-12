Próximos partidos
Anthony Martial es el nuevo refuerzo de lujo de Rayados de Monterrey
Monterrey cerró el mercado de fichajes del Apertura 2025 con la incorporación de Anthony Martial, delantero francés de 29 años con pasado en Lyon, Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK de Atenas. El atacante llega como refuerzo estelar para el equipo de Domenec Torrent, que buscaba un goleador con experiencia internacional. Martial, exseleccionado francés y campeón de la UEFA Nations League, afrontará su primera experiencia en México con el reto de recuperar protagonismo y aportar goles en un plantel que peleará por el título. Su debut está previsto para el 14 de septiembre ante Querétaro, en la jornada 8 del torneo. AQUÍ LA INFORMACIÓN COMPLETA