| Uno TV | C5 de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

¡Desplegarán el C2 Móvil durante el Maratón CDMX 2025! | Foto: Cuartoscuro

El XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 congregará a aproximadamente 30 mil corredoras y corredores este domingo 31 de agosto, según dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada en junio pasado. Por esta razón, las autoridades capitalinas desplegarán el C2 Móvil de videovigilancia para evitar conflictos durante el evento deportivo.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), informó en el noticiario “A las nueve con Uno” de Unotv.com que se monitorearán mil 123 cámaras de videovigilancia dispuestas a lo largo del recorrido que conforma este maratón.

Un operativo de videovigilancia sin precedentes por el Maratón CDMX 2025

Por primera vez en la historia del Maratón de la Ciudad de México se desplegará una unidad del C2 Móvil sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, a un costado de la Torre del Caballito, según dijo el coordinador general del C5.

“Se encuentran siete monitoristas expertos, tienen acceso ahí a teléfono celular, teléfono convencional y a información que viene de radio. Además, pueden desplegar hacia arriba un mastil de hasta 13 metros de longitud que permite una mirada de hasta 300 metros a la redonda”. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5

Dicha unidad ha sido utilizada previamente en peregrinaciones a la Basílica de Santa María de Guadalupe y en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, reduciendo hasta un 95% la incidencia delictiva en robos de celulares y robos de bolsos.

En el caso del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025, el C2 Móvil podría prevenir estos delitos dirigidos a las personas que están distraidas mientras apoyan a los corredores.

Por otro lado, el coordinador del C5 adelantó que su equipo estará al pendiente de las situaciones particulares que han sido frecuentes en esta carrera, tales como:

Extravíos

Personas que requieren ayuda médica

Tentativa delictiva

Fuente: Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5

Asimismo, Guerrero Chiprés señaló que estarán disponibles 248 botones de auxilio y 189 altavoces, los cuales serán utilizados en casos de emergencia.

Finalmente, recordó: “Es gracias a la ciudadanía, cuando abrazan estas instituciones y sus servicios, que el sistema se vuelve eficiente. No hay que dudar en reportar cualquier situación“.

¿Qué es y cómo funciona exactamente el C2 Móvil?

Los Centros de Comando y Control Móviles (C2M) son vehículos con cámaras desplegables que permiten el monitoreo en lugares de difícil acceso y el envío de imágenes en todo momento al C5.

Además en los C2 Móviles hay dos helicópteros no tripulados con videocámaras integradas, (MUAV por sus siglas en inglés), los cuales pueden monitorear zonas más remotas en eventos u operativos especiales, ya que tienen un alcance de sobrevuelo de hasta mil metros de altura.

Todos los C2 tienen conexión directa con el C5 para la coordinación y canalización adecuada de los incidentes

Rutas y cierres viales por el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

De acuerdo con los organizadores, los corredores pasarán por colonias como La Condesa y Polanco, además de lugares representativos de la capital, entre ellos:

Palacio Nacional

Palacio de Bellas Artes

Monumento a la Revolución

Ángel de la Independencia

Museo Soumaya

Auditorio Nacional

World Trade Center

Estadio Olímpico Universitario

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) informó que los cierres viales iniciarán a las 05:45 horas y se extenderán hasta las 16:00 horas. Las vialidades que permanecerán bloqueadas incluyen:

Avenida Insurgentes Sur

Avenida Chapultepec

Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora

Calle Florencia

Paseo de la Reforma

Plaza y Avenida de la República

Avenida Juárez

Calle Simón Bolívar

República del Salvador

20 de Noviembre

Además, las autoridades capitalinas recomendaron a los asistentes utilizar transporte público para evitar contratiempos por los cierres. Las Líneas del Metrobús de transporte que sufrirán afectación durante el evento son: Líneas 1, 2, 3, 4 y 7.

Por esta razón, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, ofrecerá servicio gratuito a los participantes inscritos en el evento, presentando su número de corredor.

Las Líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro de la CDMX estarán abiertas desde las 5:00 de la mañana en apoyo a los asistentes al evento y corredores.

El próximo domingo, día en que se correrá el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se contará con seis rutas de autobuses 100% eléctricos, gratis y exclusivos para los corredores, que los llevarán directamente al Estadio Olímpico Universitario a fin de que puedan arribar sin complicaciones a la salida de la carrera.

La salida de todos los autobuses se llevará a cabo a las 03:30 horas desde los siguientes puntos:

Ascenso: Av. Revolución y Río Becerra

Av. Revolución y Río Becerra Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Ascenso: Autobuses Futura Indios Verdes

Autobuses Futura Indios Verdes Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Ascenso: San Jerónimo-Pino Suárez

San Jerónimo-Pino Suárez Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Ascenso: Av. Río Churubusco-Palacio de los Deportes

Av. Río Churubusco-Palacio de los Deportes Descenso: Av. Del Imán-Río Becerra

Ascenso: Glorieta SCOP

Glorieta SCOP Descenso: Av. Del Imán-Río Becerra