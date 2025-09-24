Árbitra mexicana Katia García hará historia en Mundial Sub-20 de Chile

GENERANDO AUDIO...

Katia Itzel será la única árbitra central del mundial sub 20 | Imago7

Katia Itzel García será la única mujer como árbitra principal en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades del país. La jueza mexicana estará acompañada por Sandra Ramírez y Karen Díaz, consolidando una terna femenina en un torneo de categoría mundial.

Además de esta designación histórica, el torneo introducirá el FSV, una versión simplificada del VAR, y contará con la debutante selección de Nueva Caledonia. Chile también implementará Salas TEA en dos estadios para ofrecer un entorno inclusivo, mientras que el “Tour del Trofeo” recorrerá el país, acercando la competencia a los aficionados. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLARO SPORTS.COM