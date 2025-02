Árbitro es agredido en el futbol argentino; suspenden partido

GENERANDO AUDIO...

El árbitro tuvo que recibir atención médica. Foto: Shutterstock

Diego Martín, árbitro asistente de la liga argentina, fue agredido en pleno juego, por lo que el partido tuvo que ser suspendido.

En el partido entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba un objeto fue lanzado desde la tribuna, el cual golpeó la cabeza del árbitro asistente.

La agresión ocurrió antes del inicio del segundo tiempo, cuando el partido iba 0-0, por lo que el juez central Yael Falcón Pérez, decidió suspender el encuentro.

“No puede seguirse (el juego) porque es una agresión, no una lesión. Si no actuamos esto va a seguir pasando y no puede pasar esto en 2025”, explicó el silbante a los integrantes de ambos equipos tras su decisión.

Así fue la agresión contra el árbitro

En el Estadio Victor Legrotaglie, casa del equipo Godoy Cruz, se dio la agresión contra el árbitro asistente Diego Martín, cuando un objeto fue lanzado por parte de los hinchas desde las tribunas.

El proyectil lo golpeó en el cabeza causándole un corte en la frente, por lo que enseguida fue asistido por el médico local.

El golpe fue tan fuerte que Martín terminó mareado y afectado, pero después de recibir atención médica fue escoltado hasta las afueras del estadio para ir al hospital.

De momento se sabe que el equipo de Godoy Cruz será sancionado, como lo menciona ESPN, y tendrá que determinarse cuándo se jugará el tiempo restante (45 minutos) del segundo tiempo.

Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz, aseguró “nos solidarizamos con el arbitraje”; mientras que Alexander Medina, DT de Talleres, aseveró: “lo sucedido es lamentable, estos hechos deben erradicarse del futbol”.

No es la primera vez que un partido de la Primera División de Argentina es suspendido, la anterior también ocurrió en un partido de Godoy Cruz cuando se desató un pelea.