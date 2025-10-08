Argentina lleva delantera en Mundiales Sub-20; México buscará cambiar estadísticas en contra
México se ha enfrentado en tres ocasiones a Argentina en el Mundial Sub-20, y volverá a hacerlo en la edición Chile 2025, este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago, después de un largo historial en el que las estadísticas favorecen a la albiceleste, los mexicanos buscarán cambiar la historia.
La Selección Mexicana ha participado en 16 de las 23 ediciones del Mundial Sub-20, anteriormente llamado Copa Mundial Juvenil, aunque aún no ha logrado coronarse campeona.
Por su parte, Argentina ha disputado 17 ediciones y ostenta seis títulos mundiales conseguidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.
Encuentros entre Argentina y México en el Mundial Sub-20
A pesar de su amplia trayectoria, ambas selecciones se han enfrentado únicamente tres veces en la historia del torneo:
- Mundial Sub-20 Nigeria 1999: México 4-1 Argentina
- Mundial Sub-20 Canadá 2007: México 0-1 Argentina
- Mundial Sub-20 Colombia 2011: México 0-1 Argentina
El duelo de 1999 fue histórico para el Tricolor, que logró vencer 4-1 con goles de Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez y Luis Ignacio González, mientras que Luciano Galletti marcó el único tanto argentino.
¿Cómo llegan ambas selecciones al Mundial Sub-20 Chile 2025?
México ha demostrado ser un rival competitivo. En el Grupo C avanzó como segundo lugar con 5 puntos, tras los siguientes resultados:
- México 2-2 Brasil
- México 2-2 España
- México 1-0 Marruecos
En octavos, superó a Chile, anfitrión del torneo, con un marcador de 4-1.
Por su parte, Argentina ha mostrado una actuación sólida en el Grupo D, con estos resultados:
- Argentina 1-0 Italia
- Argentina 4-1 Australia
- Argentina 3-1 Cuba
En su último partido, venció 4-0 a Nigeria, manteniendo su portería limpia de gol.
El próximo encuentro promete ser un encontronazo que definirá quién pasa a las semifinales, donde los estará esperando España o Colombia.