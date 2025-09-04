GENERANDO AUDIO...

El ascenso y descenso entrará en la temporada 2026-27. Foto: Cuartoscuro

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) rechazó este 4 de septiembre la apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión que solicitaban el regreso de manera inmediata del ascenso y descenso en la Liga MX.

A través de un comunicado, el organismo precisó:

“El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX)“.

El ascenso volverá en 2026-27 a la Liga MX

Aunque la petición con carácter de urgencia fue rechazada, no todo fue un revés para el llamado “G-6”. El TAS ordenó que el sistema de ascenso y descenso regrese a partir de la temporada 2026-27, es decir, al finalizar el Clausura 2026, en pleno año mundialista.

El Tribunal precisó que las temporadas deportivas afectadas corresponden a las establecidas por el acuerdo de la FMF del 24 de abril de 2020, cuando se suspendió el sistema por seis campañas debido a la pandemia de Covid-19.

Antecedentes de la apelación

La inconformidad se presentó el 19 de mayo de 2025, luego de que la FMF ratificara, el 29 de abril de ese año, que la temporada 2025-26 continuaría sin ascenso ni descenso.

En un inicio, 10 clubes se sumaron a la apelación, pero cuatro de ellos: Atlante, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca y Jaiba Brava decidieron retirarse del proceso.

Los seis clubes que siguieron en pie

Finalmente, el procedimiento avanzó con los siguientes equipos:

Club Atlético La Paz

Club Atlético Morelia

Cancún FC

Mineros de Zacatecas

Venados FC

Leones Negros de la UdeG

G-6 celebra decisión

En un comunicado en conjunto, el “G-6” destacó que con la “reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores”.

Además, reafirmaron que están en la “disposición total de trabajar de manera coordinada con la FMF en la construcción de competiciones sólidas”.