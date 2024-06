Así es la playera bordada de la Selección Mexicana

(Ilustración) La playera bordada no estará a la venta. | Foto: Shutterstock.

El jersey de la Selección Mexicana de Futbol más mexicano es el intervenido por manos de artesanas mexicanas. Las playeras bordadas del Tri cuales se realizaron como resultado de la colaboración entre Adidas y Someone Somewhere.

La intención de crear estas piezas textiles es dar a conocer el trabajo de las manos mexicanas y preservar la herencia cultural de México, la riqueza de colores y materiales que existe en el país. Así como, promocionar el trabajo de los artesanos textiles versiones únicas de los jersey de local y visitante.

En las imágenes compartidas por Adidas, se observa la intervención de las playeras con los tradicionales bordados mexicanos, llenos de color.

“La piel de @miseleccionmx se envuelve en bordados artesanales mexicanos llenos de tradición, color y magia, en esta colaboración junto a @someonesomewhere.mx”, escribió Adidas en su perfil de Instagram.

De acuerdo con el sitio deportivo Fox Sports, las playeras bordadas de la Selección Nacional fueron intervenidas por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, ubicada en la región Sierra Norte del estado de Puebla; para continuar celebrando el lanzamiento de “la piel” de la Selección Nacional de México.

La colaboración de Adidas con Someone Somewhere que como resultado dio estas playeras bordadas, fue sólo una pequeña muestra, por lo que no estarán a la venta.

Sin embargo, las personas que quieran adquirir estas camisetas tendrán que estar al pendiente de la dinámica que se publicará en los canales oficiales de Adidas.