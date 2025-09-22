GENERANDO AUDIO...

Una noche cargada de emoción se vivió en el BMO Stadium, donde Los Angeles FC (LAFC) rindió un homenaje inolvidable a Carlos Vela, el futbolista que marcó un antes y un después en la historia del club.

Antes de que el balón comenzara a rodar en la goleada 4-1 frente al Real Salt Lake, Vela apareció en el césped acompañado de su esposa e hijos para recibir una ovación de pie de los 22 mil aficionados presentes, quienes celebraron los siete años en los que el mexicano defendió la camiseta negra y dorada.

Entre aplausos y cánticos, el exdelantero de la Selección Mexicana presenció la revelación de una placa con su emblemático número 10, que quedará instalada de forma permanente en el estadio como símbolo de su legado.

“Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo de estos años. Los Ángeles es nuestra casa y estaremos aquí con ustedes siempre”, dijo un emocionado Vela, quien anunció su retiro del futbol profesional al finalizar 2024.

Un legado imborrable en la MLS

Primer fichaje de la franquicia en 2018, Carlos Vela llevó a LAFC a conquistar el título de la MLS en 2022 y el subcampeonato en 2023. En 2019 firmó una temporada histórica con 34 goles en 31 partidos, que lo coronaron como Máximo Goleador (Botín de Oro) y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

El homenaje se complementó con una actuación brillante del equipo angelino: Denis Bouanga firmó un triplete para igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores de la MLS, mientras el surcoreano Son Heung-min selló el marcador con un tanto más, confirmando el relevo generacional que ahora impulsa a la franquicia.

Con este tributo, LAFC dejó claro que Carlos Vela no solo fue su primer gran fichaje, sino el corazón y la inspiración de una era dorada que quedará grabada para siempre en la historia del club y de la MLS.