GENERANDO AUDIO...

Leander Dendoncker marcó un gol histórico para Real Oviedo. Foto: GettyImages

La afición del Estadio Carlos Tartiere estalló en lágrimas y gritos de júbilo: después de 24 años de ausencia en LaLiga, el Real Oviedo volvió a cantar un gol en Primera División.

El héroe fue Leander Dendoncker, quien al minuto 40 definió con un derechazo cruzado que se incrustó en el ángulo, tras una asistencia precisa de Haissem Hassan en un contragolpe fulminante. Así, los carbayones sellaron un triunfo histórico 1-0 ante la Real Sociedad, que ya forma parte de la memoria colectiva del club.

Una anotación que liberó décadas de espera

El tanto no solo abrió el marcador: también liberó años de frustración, nostalgia y anhelos de miles de aficionados que habían esperado este momento desde el año 2001, cuando el equipo descendió y comenzó un largo peregrinar por categorías inferiores.

Este gol no solo significó el fin de su sequía goleadora, sino que representó la primera victoria de la temporada para Oviedo, que llegaba con derrotas previas ante Villarreal y Real Madrid.

La emoción también tiene rostro en su entrenador, Veljko Paunović, quien instó a su plantilla a consolidarse en la élite y convertir esta ocasión en una plataforma para la permanencia.

Con este resultado, el equipo recupera confianza y refuerza su vínculo con la afición, clave para enfrentar los desafíos por venir. Era indispensable convertir la emoción del ascenso en puntos reales para evitar caer nuevamente en los abismos del descenso.

¿Quién es Leander Dendoncker, el héroe del gol histórico del Real Oviedo?

Leander Dendoncker es un futbolista belga que se desempeña como mediocampista defensivo o defensa central. Se formó en la cantera del Anderlecht, donde debutó profesionalmente en 2013 y con el que ganó tres títulos de liga en Bélgica.

En 2018 dio el salto a la Premier League, primero con el Wolverhampton Wanderers, donde se consolidó como pieza clave en el mediocampo, y más tarde con el Aston Villa.

Su experiencia en Inglaterra le dio reconocimiento internacional por su versatilidad, capacidad de recuperación y fortaleza física.

En 2025 llegó al Real Oviedo como uno de los fichajes estelares para apuntalar su regreso a LaLiga, y no tardó en dejar huella: su gol ante la Real Sociedad, de este sábado, se convirtió en el primero del club en Primera División tras 24 años de ausencia, grabando su nombre en la historia del conjunto carbayón.