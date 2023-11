Así quedan definidos los partidos en la Liga MX para los cuartos de final, conócelos

¡¡Tooodo listooo!! 🔥😱



Quedaron definidos los #4tosDeFinal del #Apertura2023@ClubAmerica vs @Clubleonfc@Rayados vs @AtletideSanLuis@TigresOficial vs @ClubPueblaMX@PumasMX vs @Chivas



¡¡Comienza la emocioón de la Liguilla!! pic.twitter.com/TUAJjjPDRV