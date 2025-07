Así se jugarán los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025: fechas, horarios y favoritos, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Conoce todo sobre los cuartos de final del Mundial de Clubes. Foto: AFP

Los cuartos de final del Mundial de Clubes quedaron definidos después de jugarse los octavos de final; los encuentros se llevarán a cabo entre viernes y sábado y serán dos por día.

Los ocho mejores equipos del mundo ya están listos para hacer vibrar a los amantes del futbol; aunque la mayoría de los clubes son europeos, hay dos representantes sudamericanos y un conjunto árabe.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán los cuartos de final del Mundial de Clubes?

La ronda de cuartos de final del Mundial de Clubes se disputará el viernes 4 de julio con dos partidos y dos más el sábado 5 de julio, estos son los enfrentamientos:

Fluminense vs. Al Hilal: viernes 4 de julio 2025, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Camping World Stadium.

viernes 4 de julio 2025, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Camping World Stadium. Palmeiras vs. Chelsea : viernes 4 de julio 2025, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Lincoln Financial Field.

: viernes 4 de julio 2025, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Lincoln Financial Field. PSG vs. Bayern : sábado 5 de julio 2025, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), en el Mercedes-Benz Stadium.

: sábado 5 de julio 2025, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), en el Mercedes-Benz Stadium. Real Madrid vs. Dortmund: sábado 5 de julio 2025, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en el MetLife Stadium.

¿Quién avanzará a los cuartos de final, según la inteligencia artificial?

La IA ve como favoritos a Fluminense, Chelsea, Bayern Múnich y Real Madrid en los cuartos de final del torneo internacional. Así lo señala Gemini, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind, que destaca los siguientes puntos clave:

Fluminense vs. Al Hilal

La IA le da la ventaja a Fluminense por su juego colectivo, dinamismo ofensivo y experiencia reciente en competencias internacionales. Aunque Al Hilal ha demostrado orden táctico y cuenta con jugadores de peso, el equipo brasileño tiene mejores argumentos futbolísticos para avanzar.

Palmeiras vs. Chelsea

A pesar de la solidez y regularidad de Palmeiras, Chelsea parte como ligero favorito. La IA destaca el peso específico del club inglés en instancias decisivas, su plantilla con mayor profundidad y una racha positiva reciente. Será un duelo reñido, pero la experiencia europea puede inclinar la balanza.

PSG vs. Bayern Múnich

Choque de titanes entre dos clubes poderosos. Gemini anticipa un duelo parejo, pero Bayern Múnich se perfila como el favorito gracias a su estabilidad táctica, mentalidad ganadora y capacidad de adaptación. El PSG, con todo su talento, necesita más consistencia para imponerse.

Real Madrid vs. Borussia Dortmund

Gemini considera al Real Madrid como el favorito en este enfrentamiento. Su trayectoria, jerarquía en momentos clave y plantilla balanceada le dan ventaja ante un Dortmund explosivo, pero menos experimentado. Aunque el equipo alemán puede competir, la balanza se inclina hacia los merengues.

Partidos de alto calibre

Los mejores ocho equipos generan altas expectativas ya que en los octavos de final los encuentros estuvieron al nivel de una copa del mundo.

Los equipos brasileños prometen mucho, Fluminense y Palmeiras enfrentarán al Al Hilal y al Chelsea, respectivamente, en encuentros que son imperdibles. Por su parte el campeón actual de la Champions, el PSG se verá las caras ante el Bayern en un encuentro imperdible.

Por su parte el Real Madrid deberá demostrar más al enfrentar al Dortmund, un rival al que suele vencer en instancias finales, ahora debe salir a ganar en el Mundial de Clubes.

El ganador del Fluminense vs. Al Hilal enfrentará al vencedor del Palmeiras vs. Chelsea, mientras que el vencedor del PSG vs. Bayern irá en contra del Dortmund vs. Real Madrid.

¿Cuándo se jugarán las siguientes rondas?