Así se ven las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch y esto representan

Así son las mascotas de la Copa Mundial 2026. Foto: Shutterstock

La FIFA dio a conocer este jueves 25 de septiembre a las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, así se ven Maple, Zayu y Clutch.

Los nombres de las mascotas fueron presentadas hace un día mediante la difusión oficial en el sitio de la FIFA, donde se revelaron además sus roles futbolísticos y números que portarán; este jueves lanzaron el diseño oficial en las redes sociales del Mundial.

Las mascotas son Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo.

“El equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que definen a la Copa Mundial de la FIFA”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Además Infantino señaló que “estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, agregó.

Así se ven las mascotas del Mundial 2026

Cada mascota tendrá un rol específico dentro del campo y representan la identidad de cada país.

Maple; será el arquero del torneo y llevará el dorsal 1

De acuerdo con la página de la FIFA, el alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país.

Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple, destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. “Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar”, se puede leer en la descripción oficial.

Zayu; se desempeñará como delantero con el número 9

El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa, de acuerdo con la FIFA: ”unidad”, “fortaleza” y “alegría”, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

“Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya”, se lee en la página oficial.

Clutch; actuará como mediocampista, vistiendo el dorsal 10

De acuerdo con la FIFA, el águila Clutch recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta de cada partido y cada momento al máximo.

Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas.

“Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte, como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”, se lee en la descripción oficial.

Estas funciones no solo celebran la pasión por el fútbol, sino que también buscan simbolizar el rol que cada país anfitrión aporta al campeonato internacional.