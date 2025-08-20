Atlas vs. América: ¿cuándo fue la última vez que los rojinegros vencieron a las Águilas?

GENERANDO AUDIO...

Atlas se enfrentará al América este domingo. Foto: Cuartoscuro

Atlas recibirá a las Águilas del América este domingo 24 de agosto en el Estadio Jalisco en partido correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2025.

El América parte como favorito por su posición en la tabla general de la Liga MX, donde se ubica en el cuarto lugar con 11 puntos, mientras que Atlas está en el 15 con cinco unidades.

Los rojinegros empezaron de manera regular el actual torneo y en frente tienen a un gran rival, por tal motivo repasamos cuándo fue la última vez que Atlas venció a los de Coapa.

¿Cuándo fue la última vez que Atlas derrotó al América?

La última vez que Atlas derrotó a las Águilas del América fue el 22 de enero de 2022 cuando le ganaron 2-0 en partido correspondiente del Clausura 2022.

En aquella época, los Zorros eran los campeones del futbol mexicano, y aprovecharon las oportunidades que tuvieron, aunque los azulcremas dominaron el partido.

Al minuto 70 Diego Barbosa no dudó y con un tiro directo al ángulo venció a un Guillermo Ochoa que vivió una noche tranquila.

Y en el tiempo agregado Ozziel Herrera recibió un pase bombeado, quien se perfiló hacia el centro del campo para rematar y vencer a Ochoa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Atlas vs. América?