Atleta celebra antes de tiempo, se queda sin medalla y su reacción se vuelve viral: ¡insólito video!

Laura García-Caro, atleta española, protagonizó el momento insólito del Europeo de Atletismo 2024 este viernes. Justo cuando parecía que ganaría la medalla de bronce en la final femenina de 20 kilómetros en marcha, se puso a celebrar a unos pasos de la meta y perdió la presea en el último segundo.

A unos cuantos metros de la meta, Laura García-Caro se colgó la bandera de España, alzó el brazo celebrando su “inminente” llegada al podio cuando volteó a su derecha y vio que la carrera aún no terminaba.

La ucraniana Lyudmila Olyanovska aprovechó la distracción de la española para adjudicarse el tercer lugar y colgarse el bronce mientras el semblante de la española cambió drásticamente en cuestión de segundos.

Al final, la competidora ibérica se quedó a menos de un segundo de colgarse una esperada medalla, de acuerdo con los registros oficiales del Europeo de Atletismo 2024. Así quedaron las primeras cuatro posiciones:

De esta manera, el Estadio Olímpico de Roma no sólo vio a las dos atletas locales llevarse el oro y la plata tras una carrera dominante, sino que vio una remontada de fotografía por el tercer lugar.

Todo era alegría para la delegación española de atletismo, al grado que el agente de Laura García-Caro, Álvaro Rodríguez, ya la esperaba en la zona mixta con un ramo de flores. Tras la derrota, ella declaró:

“A falta de 300 y 200 metros iba mirando atrás porque sabía que la llevaba relativamente cerca, pero en el 100 he vuelto a mirar y veía que le llevaba 40 ó 50 metros y ya pensaba que no me pillaba. Y bueno, no la vi venir y pensaba que ya lo tenía”.

Laura García-Caro