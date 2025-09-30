GENERANDO AUDIO...

Atlético de Madrid golea al Eintracht Frankfurt en la Champions | Reuters

Tras golear al Real Madrid en el derbi, el Atlético consiguió su primera victoria de esta temporada en la Champions, al dar también una ‘manita’ al Eintracht Frankfurt, a los que vencieron 5-1 en el Metropolitano.

Fiesta por todo lo alto para los colchoneros, porque además Antoine Griezmann marcó su gol 200 como jugador del Atleti, firmando una semana soñada, ya que ganaron al Rayo, al Madrid y ahora al Frankfurt, a los que les metieron tres goles en la primera parte.

