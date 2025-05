Atropello masivo en Liverpool: esto es lo que sabemos

| The New York Times

Crédito: AFP

Casi 50 personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas el lunes después de que un conductor arrolló a una multitud que celebraba el título de la Premier League del Liverpool FC.

Cuatro personas estaban “muy muy mal” y hospitalizadas el martes, dijo el alcalde de Liverpool, un día después de que un coche embistiera a una gran multitud de entusiasmados aficionados al fútbol en la ciudad del noroeste de Inglaterra.

Casi 50 personas resultaron heridas en el episodio del lunes por la noche, que la policía británica no está manejando como un caso de terrorismo. La policía se apresuró a anunciar que el conductor del coche era un hombre blanco del Reino Unido de 53 años, en una aparente maniobra para detener la difusión de información errónea.

La colisión arruinó lo que debió haber sido un día de júbilo para la ciudad. Cientos de miles de personas se habían reunido el lunes, día festivo, para celebrar la victoria del Liverpool FC en la Premier League, la máxima categoría del fútbol británico.

“Las escenas de alegría se convirtieron en horror y devastación absolutos”, dijo el martes el primer ministro Keir Starmer a los periodistas y añadió: “Todo el país está con Liverpool”.

¿Qué pasó?

La policía de Merseyside dijo que se había puesto en contacto con ella sobre las 6 pm del lunes, hora local, tras recibir informes de que un coche había atropellado a la multitud.

Un video compartido en las redes sociales muestra un vehículo de color oscuro con el vidrio trasero roto que se desvía hacia la multitud y atropella a los asistentes al desfile, dejando cuerpos en el suelo. El video muestra a personas que se apresuran a socorrer a las víctimas, incluidas algunas que quedaron atrapadas bajo el vehículo, y que lo rodean una vez que este se detiene.

La embestida se produjo en Water Street, en el centro de Liverpool, cerca del final de la ruta de 16 kilómetros del desfile.

El video también muestra a transeúntes que intentan detener el vehículo, con una persona que abre la puerta del lado del conductor antes de que un hombre en el asiento cerrara la puerta de golpe y acelerara hacia la multitud.

En una rueda de prensa celebrada el lunes, la jefa adjunta de policía Jenny Sims, de la Policía de Merseyside, dijo: “Lo que puedo decirles es que creemos que se trata de un incidente aislado y actualmente no estamos buscando a nadie más en relación con él. El incidente no se está atendiendo como terrorismo“.

¿Quién es el sospechoso?

La policía dijo que el coche se paró en el lugar de los hechos y que se había detenido a un “hombre británico blanco de 53 años de la zona de Liverpool”.

“Creemos que se trata del conductor del vehículo”, confirmó Sims en la conferencia de prensa.

La policía, que no ha identificado al hombre, hizo pública la información sobre el sospechoso menos de dos horas después de que se produjo el episodio, mientras en las redes sociales ya establecían los mensajes con teorías alternativas sobre lo que podría haber ocurrido, y por qué.

La decisión de revelar tan rápidamente la raza y la nacionalidad del conductor parecía calculada para desactivar los rumores y la desinformación que se han extendido tras otros episodios violentos recientes en el Reino Unido.

El verano pasado, después de que un británico de padres ruandeses apuñalara mortalmente a tres niñas en una academia de baile de Southport, ciudad situada al norte de Liverpool, se difundieron rápidamente en línea noticias falsas de que el agresor era un migrante musulmán indocumentado. Al día siguiente, estalló un motín en Southport, el primero de varios en ciudades y pueblos de toda Inglaterra.

¿Quién resultó herido?

Cuarenta y siete personas resultaron heridas en el accidente, entre ellas cuatro niños, dijo el servicio de ambulancias el lunes por la noche.

Veintisiete de ellas fueron trasladadas a hospitales, dos de las cuales —entre ellas una menor— habían sufrido heridas graves, dijeron las autoridades el lunes.

Steve Rotheram, alcalde de la región de la ciudad de Liverpool, dijo a la BBC el martes por la mañana que cuatro personas que se encontraban en el hospital seguían “muy muy mal”.

“Esperamos, por supuesto, que salgan adelante”, dijo.

Otras 20 personas fueron atendidas en el lugar de los hechos con heridas leves. Un paramédico que iba en bicicleta también fue golpeado por el vehículo, pero no sufrió heridas graves.

Cuatro personas quedaron temporalmente atrapadas bajo el vehículo, entre ellas un niño, dijo el servicio de bomberos y rescate.

Las autoridades aún no han identificado a ninguna de las víctimas.

¿Qué han dicho las autoridades?

“Liverpool está unida, y todo el país está con Liverpool”, dijo Starmer el martes, al tiempo que agradecía al médico personal de urgencias y enviaba buenos deseos a quienes habían resultado lesionados en el incidente.

Liam Robinson, miembro del Consejo Municipal de Liverpool, dijo en un comunicado que el episodio había “arrojado una sombra muy oscura sobre lo que ha sido un día alegre para la ciudad”.

El Liverpool FC escribió en X que estaba en contacto directo con la policía. “Seguiremos ofreciendo todo nuestro apoyo a los servicios de emergencia y a las autoridades locales que se están ocupando de este incidente”, dijo.

