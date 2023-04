Auto de carreras sufre espeluznante choque y termina en gradas; ve el impactante video

Así se vivió el espeluznante choque de auto de carreras ~ Foto: Twitter (@jorger_r)

Durante la segunda práctica libre de la Porsche Sprint Cup Iberia, categoría de soporte del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés), el auto del piloto portugués, Alexandre Areia, no pudo frenar en la curva uno y protagonizó un choque tan brutal que el auto terminó en las gradas. ¡Milagrosamente no hubo heridos!

Así fue el impresionante choque de Alexandre Areia

Alexandre Areia protagonizó un momento angustiante, cuando no pudo dar la vuelta correctamente y por la velocidad del auto se estampó de lleno contra el muro de contención. El golpe fue tan brutal que el auto volcó y sobrepasó el enrejado que divide la trampa de arena y el muro de neumáticos, de la grada de aficionados.

A través de redes sociales circularon las imágenes de cómo quedó el Porsche del competidor portugués, quien terminó ileso a pesar del impacto. Las fotografías muestran que el auto de carreras sufrió importantes daños en la parte frontal debido a los golpes con la reja y las butacas del recinto.

De forma milagrosa, el impactante choque de Alexandre Areia no sólo salió del accidente sin lesiones, sino que no hubo heridos ni muertes, pues cabe destacar que la sesión de prácticas del Porsche Sprint Cup Iberia casi no registró asistentes. De lo contrario, se habría tratado de una tragedia.

¿Por qué ocurrió el espeluznante accidente?

A través de sus redes sociales, el piloto ofreció sus primeras declaraciones con respecto al choque de su Porsche y aclaró que se quedó sin frenos al final de la recta. También agradeció que no hubiera personas en esa parte de las gradas, destacando también la seguridad del auto que le permitió salir ileso.

“Mi participación en la carrera de este fin de semana terminó abruptamente, ya que lamentablemente tuve un grave accidente en el entrenamiento. Estaba muy enojado, me quedé sin frenos al final de la recta, por suerte no había nadie en esa zona de la tribuna y logré salir ileso del accidente, gracias al nivel de seguridad de ese auto”. Alexandre Areia

“La FIA está recabando información y una revisión del comité de circuitos de la FIA está en proceso”, dijeron autoridades del Campeonato Mundial de Resistencia al portal Motorsport, quienes también aseguraron que la Federación trabaja con el equipo del circuito y los organizadores del evento, aunque la grade permanecerá cerrada hasta nueva información.

El sábado son las pruebas clasificatorias y el plato fuerte del fin de semana en Portimao es el domingo, con la carrera de resistencia iniciando al mediodía local, para completar seis horas de carrera. Se desconoce si se permitirá el acceso al público en esta zona del estadio.