Balin Miller muere en transmisión en vivo, el alpinista de 28 años cayó de un acantilado

Muere el alpinista Balin Miller. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Balin Miller, alpinista estadounidense de 23 años e influencer en plataformas digitales, murió el jueves 2 de octubre de 2025 tras sufrir una trágica caída mientras escalaba en solitario el emblemático acantilado El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, California.

El accidente quedó registrado en vivo en su cuenta de TikTok, donde más de 500 personas presenciaron el momento.

El joven realizaba una ascensión en solitario con cuerda, una técnica conocida como lead rope soloing, por la ruta Sea of Dreams, de unos 730 metros de altura; según testigos y su hermano mayor, Dylan Miller, Balin había completado la escalada, pero al descender intentando recuperar unas bolsas atascadas en una roca, llegó al final de la cuerda y cayó fatalmente.

Michelle Derrick, seguidora de Miller, narró en Facebook lo sucedido: “Llegó a la cima, pero tuvo que recuperar sus mochilas que se quedaron atrapadas en una roca. Al intentar levantarlas, cayó, y todo quedó registrado en la transmisión en vivo”. Otros escaladores presentes en la pared también presenciaron la tragedia, según relató Tom Evans, fotógrafo que observaba desde la pared rocosa.

La madre de Balin, Jeanine Girard-Moorman, confirmó la noticia en redes sociales: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”.

Sus papás, David Miller y Jeanine Girard-Moorman, añadieron: “Para quienes solo lo conocían como escalador, él era mucho más: tenía una gran personalidad, era amable, amaba a los animales y era un atleta increíble”.

¿Quién era Balin Miller?

Balin Miller comenzó a escalar desde pequeño en Alaska, siguiendo los pasos de su padre y de su hermano mayor, pese a su corta edad, había alcanzado reconocimiento internacional por sus hazañas.

En junio de 2025 completó la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley, una de las más exigentes de Norteamérica, en 56 horas. También conquistó la vía de hielo Reality Bath en las Montañas Rocosas canadienses, una hazaña que no se había repetido en 37 años, y realizó ascensos en la Patagonia.

Este viaje de cuatro días a El Capitán era un descanso en su riguroso cronograma de escalada, había llegado a Yosemite dos semanas antes para acampar y pasar unas vacaciones con amigos y su familia, mostrando en varios posteos de Instagram su vida en el parque.

El joven fue apodado “el chico de la tienda naranja” por la carpa de colores brillantes que utilizaba durante sus expediciones.

El Capitán, con más de 900 metros de altura, es uno de los puntos más desafiantes y reconocidos del mundo para la escalada, escenario de gestas históricas y récords.

Otros accidentes en actividades de montaña

De acuerdo con AP, el accidente de Miller representa la tercera muerte relacionada con actividades de montaña en Yosemite durante el verano de 2025. En meses previos, un joven de 18 años falleció al escalar sin cuerda, y una mujer de 29 murió tras ser golpeada por una rama mientras caminaba por el parque.

Su hermano Dylan destacó la influencia de Balin en su vida y en la comunidad de escaladores:

“Él inspiró a tanta gente a hacer cosas quizás impensables, incluyéndome a mí, que no puedo imaginarme escalar de nuevo sin él”, dijo su hermano

La tragedia también reavivó el debate sobre los riesgos de la escalada extrema y la exposición de estos desafíos en redes sociales.