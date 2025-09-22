Balón de Oro 2025: Lamine Yamal y otros famosos presentes en la alfombra roja

GENERANDO AUDIO...

Alfombra roja del Balon De Oro 2025. Foto: AFP

El Théâtre du Châtelet de París es la sede del Balón de Oro 2025 la tarde de este lunes 22 de septiembre; una gala que no solo distingue a los mejores futbolistas del año, sino que también se ha consolidado como un escaparate de moda y estilo.

La alfombra roja reunió a estrellas en activo, leyendas del balompié y celebridades que no quisieron perderse uno de los eventos más esperados de la temporada.

La alfombra roja comenzó con la presentación del cantante colombiano Blessd, quien cantó uno de sus temas más famosos “Condenado al éxito”, que sonó con un acompañamiento de piano y un beat de rap.

Famosos que llegaron a la alfombra roja

Algunos de los asistentes a la alfombra roja arribaron desde temprano para conocer a lo mejor del futbol mundial.

Lamine Yamal

Foto: AFP

Lamine Yamal llegó al evento junto con otros jugadores y jugadoras del Barcelona como Raphinha y Aitana Bonmati; el futbolista español está nominado al Balón de Oro y al premio Kopa al mejor jugador joven.

Ousmane Dembele

Otro de los futbolistas que esperan recibir el Balón de Oro es el francés Ousmane Dembele, quien apareció usando un traje sin corbata y lentes oscuros en lo que podría ser su primer premio.

Foto: AFP

Joao Neves y Désiré Doué

Dembele apareció junto a sus compañeros en el PSG, se trata del mediocampista portugués Joao Neves y el mediocampista Désiré Doué, quienes están nominados al premio Kopa al mejor jugador joven.

Foto: AFP

Ronaldinho

El exfutbolista del Barcelona y del PSG llegó a la alfombra roja del evento y él será encargado de entregar el galardón más esperado, el Balón de Oro al ganador.

Andrés Iniesta

El exfutbolista recién retirado, Andrés Iniesta está presente en la gala del Balón de Oro, listo para conocer a los ganadores de lo mejor del futbol en 2025. El exfutbolista español apareción con un traje en color negro.

Alisson Becker, Virgil Van Dijk y Arne Sloth

Los jugadores del Liverpool Alisson Becker y Virgil Van Dijk llegaron a la alfombra roja del Balón de Oro junto con el entrenador Arne Sloth.

Luis Figo

El exfutbolista portugués está presente en la alfombra roja de este premio, que ha logrado reunir a lo mejor del futbol.

Foto: AFP

Raphaël Varane

El exfutbolista francés ex Manchester United llegó al evento usando un smoking de color negro.

Foto: AFP

Princesa Charlene de Mónaco

La princesa Charlene de Mónaco acaparó miradas a su llegada a la alfombra roja del Balón de Oro 2025, donde deslumbró con un elegante vestido blanco que resaltaba su figura con sobriedad y sofisticación.

Foto: AFP

Ibai

El streamer español llegó desde temprano a la alfombra roja luciendo un look casual, una playera blanca, una chamarra color marfil y un pantalón en tono azul.

Yann Sommer

El futbolista Yann Sommer originario de Suiza es portero del Inter de Milán de la Serie A y arribó al evento de la mano de su pareja. El jugador usó un smoking sencillo pero elegante.

Ruud Gullit

El exfutbolista neerlandés Ruud Gullit será el presentador de la gala, en los años 80 jugaba como delantero y es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo; militó en las filas del Feyenoord, PSV, AC Milan, Chelsea FC, entre otros equipos.

Charlotte Cardin

La cantante y compositora canadiense Charlotte Cardin llegó a la gala del Balón de Oro 2025 en el Theatre du Chatelet usando un vestido brillante con escote corazón y tirantes delgados.

Foto: AFP

Caroline Weir

La futbolista escocesa Caroline Weir, que juega en el Real Madrid llegó a la alfombra roja usando un vestido rojo con escote alto con terminación en punta en el hombro izquierdo.

Foto: AFP

Melchie Dumornay y Lindsey Heaps

La mediocampista francesa del Lyon, Melchie Dumornay y la mediocampista estadounidense Lindsey Heaps llegaron a la alfombra roja usando un traje negro con un blusa roja y un vestido largo con cuello alto con brillantes, respectivamente.