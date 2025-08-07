Balón de Oro 2025: Mbappé y Lamine Yamal, entre los nominados
La revista France Football anunció este jueves 7 de agosto a sus nominados al Balón de Oro 2025, donde destacan nombres como Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).
Además también se anunciaron a los candidatos para el mejor equipo, mejor entrenador, mejor portero y mejor jugador sub-21, que ganaría el Trofeo Kopa.
Nominados al Balón de Oro 2025
Al igual que la edición 2024, el prestigioso galardón irá a las manos de un vencedor inédito, ya que ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.
Gracias a los cuatro títulos ganados por París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador de FC Barcelona Ousmane Dembélé es el gran favorito.
En total hay nueve jugadores de PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha o el español Fabian Ruiz.
Lamine Yamal, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barcelona y a la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su octavo puesto de 2024.
En total son cuatro los jugadores de Barcelona, con Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha también en la lista.
Entre los nominados sudamericanos destaca el capitán de Inter de Milán Lautaro Martínez, finalista de Liga de Campeones por segunda vez en su carrera, y su compatriota argentino Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con Liverpool.
El brasileño de Real Madrid Vinicius, que el año pasado quedó segundo por detrás del laureado español Rodri, también está entre los nominados.
El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.
Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025:
- Ousmane Dembélé (Francia / PSG)
- GianeDuigi Donnarumma (Italia / PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)
- Désiré Doué (Francia / PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos / Inter Milan)
- Serhou Guirassy (Guinea / Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega / Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia / Arsenal)
- Achraf Hakimi (Marruecos / PSG)
- Harry Kane (Inglaterra / Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia / FC Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina / Inter Milan)
- Scott McTominay (Inglaterra / Nápoles)
- Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal / PSG)
- Joao Neves (Portugal / PSG)
- Pedri (España / FC Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)
- Michael Olise (Francia / Bayern)
- Raphinha (Brasil / FC Barcelona)
- Declan Rice (Inglaterra / Arsenal)
- Fabian Ruiz (España / PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos / Liverpool)
- Vinicius (Brasil / Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto / Liverpool)
- Florian Wirtz (Alemania / Liverpool)
- Vitinha (Portugal / PSG)
- Lamine Yamal (España / FC Barcelona)
Nominadas al Balón de Oro 2025
- Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)
- Sandy Baltimore (Francia / Chelsea)
- Mariona Caldentey (España / Arsenal)
- Klara Bühl (Alemania / Bayern)
- Sofia Cantore (Italia / Juventus)
- Steph Catley (Australia / Arsenal)
- Melchie Dumornay (Haití / OL Lyonnes)
- Temwa Chawinga (Malaui / Kansas City)
- Emily Fox (Estados Unidos / Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia / Juventus)
- Esther González (España / Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)
- Patri Guijarro (España / FC Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil / Palmeiras)
- Hannah Hampton (Inglaterra / Chelsea)
- Pernille Harder (Dinamarca / Bayern)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos / OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (Inglaterra / Arsenal)
- Marta (Brasil / Orlando Pride)
- Frida Leonhardsen Maanum (Noruega / Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia / FC Barcelona)
- Clara Matéo (Francia / Paris FC)
- Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)
- Claudia Pina (España / FC Barcelona)
- Alexia Putellas (España / FC Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia / Chelsea)
- Caroline Weir (Escocia / Real Madrid)
- Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal)
Nominados a mejor club masculino
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- PSG
Nominados a mejor club femenino
- Arsenal
- Barcelona
- Chelsea
- Olympique de Lyon
- Orlando Pride
Nominados al Trofeo Cruyff (mejor DT)
- Antonio Conte (Nápoles)
- Luis Enrique Martínez (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Nominadas al trofeo Cruyff
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigeria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Nominados al trofeo Yashin (portero)
- Alisson Becker (Liverpool/Brasil)
- Yassine Bounou (Al Hilal/Marruecos)
- Lucas Chevalier (Lille/Francia)
- Thibaut Courtois (R. Madrid/Bélgica)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)
- Jan Oblak (At. Madrid/Eslovenia)
- David Raya (Arsenal/Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest/Bélgica)
- Yann Sommer (Inter/Suiza)
Nominadas la trofeo Yashin
- Ann-Katrin Berger (Gotham/Alemania)
- Cata Coll (Barcelona/España)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton/Nigeria)
- Daphne Van Domselaar (Arsenal/Países Bajos)
Nominados al trofeo Kopa (jugadores menores de 21 años)
- Pau Cubarsí (Barcelona/España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille/Francia)
- Desiré Doué (PSG/Francia)
- Estevao (Palmeiras-Chelsea/Brasil)
- Dean Huijsen (Bournemouth-R.Madrid/España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal/Inglaterra)
- Rodrigo Mora (Porto/Portugal)
- Joao Neves (PSG/Portugal)
- Lamine Yamal (Barcelona/España)
- Kenan Yildiz (Juventus/Turquía)
Nominadas al trofeo Kopa
- Michelle Agyemang (Arsenal/Inglaterra)
- Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia)
- Wieke Keptein (Chelsea/Países Bajos)
- Vicky López (Barcelona/España)
- Claudia Martínez Obando (Club Olimpia/Paraguay)