Balón de Oro, esta es la lista de los grandes ganadores del galardón
La entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el próximo lunes 22 de septiembre de 2025 y los favoritos nominados a ganar el premio son: Kylian Mbappé del Real Madrid y Lamine Yamal del Barcelona. El premio se entrega desde 1956 con la intención de reconocer al mejor futbolista del año. En 2018 se abrió también la categoría femenina, premiando a las jugadoras más destacadas del mundo. En UnoTV te dejamos los cinco jugadores más ganadores de este premio.
En su origen, el reconocimiento solo estaba disponible para futbolistas europeos, lo que dejó fuera a leyendas como Diego Armando Maradona o Pelé.
Los máximos ganadores del Balón de Oro
A lo largo de más de seis décadas, el Balón de Oro ha consagrado a las mayores figuras del fútbol mundial. Estos son los cinco con más galardones:
- Lionel Messi, cuenta con 8 títulos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
- Cristiano Ronaldo, cuenta con 5 títulos: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017
- Johan Cruyff, cuenta con 3 títulos: 1971, 1973 y 1974
- Michel Platini, cuenta con 3 títulos: 1983, 1984 y 1985
- Marco van Basten, cuenta con 3 títulos:1988, 1989 y 1992
Los ganadores 2024
En la más reciente edición, Rodrigo Hernández, mediocampista español, y Aitana Bonmatí, campeona del mundo con España, se llevaron el máximo reconocimiento en las ramas masculina y femenina.
El Balón de Oro 2024 refuerza su importancia como uno de los reconocimientos más prestigiosos del deporte, al celebrar tanto el talento histórico como el presente del fútbol.
Todos los ganadores del futbol masculino del Balón de Oro
- Rodrigo Hernández 2024
- Lionel Messi 2023
- Karim Benzema 2022
- Lionel Messi 2021
- *Cancelado por pandemia 2020
- Lionel Messi 2019
- Luka Modric 2018
- Cristiano Ronaldo 2017
- Cristiano Ronaldo 2016
- Lionel Messi 2015
- Cristiano Ronaldo 2014
- Cristiano Ronaldo 2013
- Lionel Messi 2012
- Lionel Messi 2011
- Lionel Messi 2010
- Lionel Messi 2009
- Cristiano Ronaldo 2008
- Kaká 2007
- Fabio Cannavaro 2006
- Roaldinho 2005
- Andriy Shevchenko 2004
- Pavel Nedved 2003
- Ronaldo 2002
- Michael Owen 2001
- Luis Figo 2000
- Rivaldo 1999
- Zinedine Zidane 1998
- Ronaldo Nazario 1997
- Matthias Sammer 1996
- George Weah 1995
- Hristo Stoichkov 1994
- Roberto Baggio 1993
- Marco van Basten 1992
- Jean-Pierre Papin 1991
- Lothar Matthäus 1990
- Marco van Basten 1989
- Marco van Basten 1988
- Ruud Gullit 1987
- Igor Belanov 1986
- Michel Platini 1985
- Michel Platini 1984
- Michel Platini 1983
- Paolo Rossi 1982
- Karl-Heinz Rummenigge 1981
- Karl-Heinz Rummenigge 1980
- Kevin Keegan 1979
- Kevin Keegan 1978
- Allan Simonsen 1977
- Franz Beckenbauer 1976
- Oleg Blokhin 1975
- Johan Cruyff 1974
- Johan Cruyff 1973
- Franz Beckenbauer 1972
- Johan Cruyff 1971
- Gerd Müller 1970
- Gianni Rivera 1969
- George Best 1968
- Flórián Albert 1967
- Bobby Charlton 1966
- Eusébio 1965
- Denis Law 1964
- Lev Yashin 1963
- Josef Masopust 1962
- Omar Sívori 1961
- Luis Suárez 1960
- Alfredo di Stéfano 1959
- Raymond Kopa 1958
- Alfredo di Stéfano 1957
- Stanley Matthews 1956