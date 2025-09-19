GENERANDO AUDIO...

El Balón de Oro 2025 se entregará este 22 de septiembre. FOTO: AFP

La entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el próximo lunes 22 de septiembre de 2025 y los favoritos nominados a ganar el premio son: Kylian Mbappé del Real Madrid y Lamine Yamal del Barcelona. El premio se entrega desde 1956 con la intención de reconocer al mejor futbolista del año. En 2018 se abrió también la categoría femenina, premiando a las jugadoras más destacadas del mundo. En UnoTV te dejamos los cinco jugadores más ganadores de este premio.

En su origen, el reconocimiento solo estaba disponible para futbolistas europeos, lo que dejó fuera a leyendas como Diego Armando Maradona o Pelé.

Los máximos ganadores del Balón de Oro

A lo largo de más de seis décadas, el Balón de Oro ha consagrado a las mayores figuras del fútbol mundial. Estos son los cinco con más galardones:

Lionel Messi , cuenta con 8 títulos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023

, cuenta con 8 títulos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 Cristiano Ronaldo, cuenta con 5 títulos: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017

cuenta con 5 títulos: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 Johan Cruyff , cuenta con 3 títulos: 1971, 1973 y 1974

, cuenta con 3 títulos: 1971, 1973 y 1974 Michel Platini , cuenta con 3 títulos: 1983, 1984 y 1985

, cuenta con 3 títulos: 1983, 1984 y 1985 Marco van Basten, cuenta con 3 títulos:1988, 1989 y 1992

Los ganadores 2024

En la más reciente edición, Rodrigo Hernández, mediocampista español, y Aitana Bonmatí, campeona del mundo con España, se llevaron el máximo reconocimiento en las ramas masculina y femenina.

El Balón de Oro 2024 refuerza su importancia como uno de los reconocimientos más prestigiosos del deporte, al celebrar tanto el talento histórico como el presente del fútbol.

Todos los ganadores del futbol masculino del Balón de Oro