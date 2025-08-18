GENERANDO AUDIO...

Bárbara de Regil quiere pelear con Alana Flores. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

Bárbara de Regil retó a una pelea de box a Alana Flores, quien este domingo venció a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025. El próximo encuentro será parte de la edición 2026 de este evento amateur.

Regil retó a Alana justo después de su inminente triunfo sobre Montes por decisión unánime. La actriz de “Rosario Tijeras” se encontraba en la pelea, que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Bárbara de Regil le “canta un tiro” a Alana Flores

Bárbara de Regil era la contrincante original para la edición 2025 de Supernova Strikers, pero por problemas de agenda no pudo, pero espera que para el próximo año sea distinto.

“La que me quería retar eras tú”, comentó entre risas cuando ambas aparecían en la pantalla. Flores le reiteró que si habían planeado algo hace años, pero “Rosario Tijeras te lo prohibió, ¿no?”.

“Si Rosario (Tijeras) me lo permite voy a estar en el escenario contigo”, remató Bárbara de Regil ante el posible enfrentamiento.

¿Cómo ganó Alana Flores ante Gala Montes?

La regiomontana mantuvo su invito este domingo 17 de agosto tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025 realizada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Alana Flores sumó su cuarta victoria profesional tras imponerse por decisión unánime con tarjetas de 30-26 en las tres papeletas.

Desde antes de subir al ring Alana contó con el apoyo del público, mismo que recibió con abucheos a Gala Montes, quien llegaba con 13 kilos más que la regiomontana.

Alana Flores resistió los embates de Montes, quien logró conectar golpes de poder, incluso algunos contactos ilegales en la espalda de la regia.

Sin embargo, para el tercer combate Alana tomó aire y respondió con mejores combinaciones, situación que inclinó la balanza a su favor concediéndole el triunfo.