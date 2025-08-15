Basquetbolista noquea a su rival en pleno partido

GENERANDO AUDIO...

Basquetbolista noquea a su rival. Foto: Getty

Un basquetbolista noquea a su rival durante el desarrollo de un partido, de la liga profesional en Filipinas. Esto provocó que la víctima cayera inmediatamente desmayada contra el suelo.

De acuerdo con los reportes en algunos medios, el jugador agredido terminó con una conmoción cerebral, fractura de mandíbula y varios puntos de sutura en el labio.

Video del basquetbolista noquea a su rival

El pasado lunes 11 de agosto se celebró el partido GenSan Warriors vs. Mindoro Tamaraws; ahí, el integrante de GenSan, Michole Sorela, atacó agresivamente a Jonas Tibayan, cuando este lo estaba marcado defensivamente.

El desarrollo de las acciones transcurría con normalidad; sin embargo, Sorela aprovechó un momento de alta vulnerabilidad de Tibayan, quien tenía sus manos abajo, sin saber que recibiría un puñetazo en la cara.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Gala Montes se alista para su pelea en el Supernova: Orígenes]

El basquetbolista noquea a su rival con un tremendo derechazo que dejó sin defensa a Tibayan, lo que generó que cayera contra la duela. Ninguno de los jugadores se percató de lo que sucedió, pues todos se comportaron con relativa normalidad, salvo los árbitros, quienes expulsaron al agresor inmediatamente.

¿Por qué fue la agresión?

El video del basquetbolista que noquea a su rival en Filipinas es compartido ampliamente en redes sociales; sin embargo, se desconoce cuál fue el motivo de la agresión.

Sanciones contra el agresor

Algunos reportes destacaron que el agresor ya habría sido notificado que ya no volvería a jugar baloncesto en Filipinas (desconociéndose si la medida aplicará a nivel internacional). También trascendió una multa de 200.000 pesos filipinos.

“Condenamos el incidente y la MPBL no tolerará este tipo de acciones. Compromete la seguridad de los jugadores y mancha la imagen de la competición”, señaló el comisionado Kenneth Duremdes mediante un comunicado.