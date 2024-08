Basura en París 2024 comienza a rebosar en los contenedores

Un ejército de camiones recolectores de basura se moviliza en la oscuridad de las calles de Paris.

En la recta final de los Juegos Olímpicos, los contenedores lucen rebosantes de basura y algunas esquinas parecen tiraderos a cielo abierto.

En la penumbra, los trabajadores de limpia recogen las bolsas y lavan las calles en un esfuerzo inédito.

“Yo llevo dos años viviendo aquí en Paris por mis estudios y es verdad que nunca ha sido una ciudad que destaque por su limpieza, pero ahora mismo las calles están limpias, fíjate es que no hay nada, por la calle no hay nada. Yo creo que se han esmerado para dar una buena imagen durante los Juegos Olímpicos, porque normalmente no es así“, destaca Elena, voluntaria en los Juegos Olímpicos.

Mientras tanto, residuos siguen apareciendo en las calles, pese a esto, los parisinos se dicen contentos porque está más limpio de lo habitual.

“Normalmente, hay más basura que durante los Juegos Olímpicos en París, así que pienso que está mejor de lo que normalmente está, sí, todos los parisinos pensamos que la ciudad está mucho más limpia que cualquier día, nos gusta, nos gusta la ciudad durante los olímpicos”, refiere Noemí, ciudadana parisina.

El reto para las autoridades parisinas es organizar los juegos más limpios de la historia con 15 millones de visitantes olímpicos.

“La impresión que da el gobierno de Francia, de París, con los Juegos Olímpicos, es que la ciudad está limpia, pero las conciencias no han sido todavía tocadas, y creo que es un tema muy importante para los políticos franceses que todavía no llegan a convencer a la gente, primer paso, de separar su basura y segundo, caminar algunos cuantos metros por ir a buscar el bote de basura”, señala Daniel, habitante de la ciudad.

Las autoridades parisinas se comprometieron a tener juegos libres de residuos y plásticos de un solo uso.

“Intentan producir pocos desechos, no hay plásticos de un solo uso porque por ejemplo los vasos, los cubiertos en los puestos de comida callejera son reutilizables y luego no se tiran”, señala Elena, voluntaria en los Juegos Olímpicos.

“En el estadio hace rato platicamos de los vasos. Yo compro una coca de la botella de 600 mililitros, te sirven en un vaso, regresas el vaso te dan dos euros como del depósito, yo lo he visto en Europa y siempre son así, a veces usan tasas de vidrio y hacen que sean depósito, pero la finalidad de qué ya utilizaste un refresco de botella de plástico, pues ahí es un poco doble sentido”. Alicia / Turista mexicana.

En algunas zonas donde llevan a cabo competencias, como el Río Sena, fue modificado el calendario de recolección.

Pese a que la basura empieza a saturar los contenedores, los habitantes y participantes se muestran optimistas con la meta de tener los Olímpicos más verdes de la historia.

“Los parisinos, con los Juegos Olímpicos, vimos una muy grande diferencia, justo atrás de nosotros hay cuatro personas del sistema de limpia de la ciudad. Justamente pasando la escoba todos los días a las seis de la mañana”, destaca Daniel, habitante de la ciudad.