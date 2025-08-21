GENERANDO AUDIO...

Una batalla campal entre aficionados de Independiente de Avellaneda y Club Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina, dejó un saldo de 19 heridos y 101 detenidos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. A horas de lo sucedido, han circulado videos de los actos violentos.

La pelea entre hinchas tuvo lugar este miércoles 20 de agosto durante el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cual iba 1-1 hasta el momento de su suspensión y que fue cancelado definitivamente por parte de la CONMEBOL, confederación sudamericana de futbol.

Advertencia; el material que se mostrará a continuación contiene imágenes sensibles y violencia explícita. Se recomienda discreción.

Un recuento en videos de lo sucedido entre hinchas de Independiente y U de Chile

Al inicio del segundo tiempo en el partido entre Independiente y U de Chile, se registraron disturbios en las tribunas del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina. El partido iba empatado hasta ese momento.

Un grupo de aficionados de “La U” comenzó a arrojar proyectiles y otros objetos contundentes desde la tribuna Pavoni Alta hacia las bandejas inferiores del estadio, según el recuento hecho por el portal deportivo Claro Sports.

Las agresiones por parte de la barra visitante obligó a los elementos de seguridad a intervenir y desalojar a los hinchas del club chileno. Los altavoces del estadio alertaron que, en caso de no parar, el juego se suspendería.

Sin embargo, eso no detuvo la violencia, pues miembros de la barra disidente de Independiente ingresó al sector visitante con baldones, palos y mampostería para atacar a los pocos aficionados que quedaron en la zona visitante del estadio.

Videos que circularon en redes sociales mostraron como los hinchas de Independiente golpearon a los chilenos, los amedrentaban, les quitaban la ropa y los obligaban a retirarse desnudos, mientras les pegaban con palos hasta abandonar la tribuna.

Con el paso de las horas, también circularon videos que muestran a una persona cayendo de las gradas del Estadio Libertadores de América.

Diversos usuarios señalaron en redes sociales que dicho aficionado había muerto y denunciaron la presunta muerte de un menor de 14 años; sin embargo, las autoridades argentinas y chilenas no han confirmado fallecimientos al momento.

Otros videos muestran lo que se vivió en el Estadio Libertadores de América

Múltiples videos difundidos en redes sociales muestran otros detalles de lo sucedido en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Uno de los usuarios compartió el momento en que un hincha de Independiente trató de detener a otro aficionado de su mismo equipo que estaba golpeando a un rival.

Otro video muestra a dos aficionados peleándose con palos hasta que uno de los involucrados se levanta la chamarra y muestra el logo del “Rojo” en su pants, provocando que se detuvieran los golpes y evidenciando que se estaban peleando entre hinchas locales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las sanciones correspondientes para Independiente de Avellaneda y Club Universidad de Chile; sin embargo, los aficionados claman que lo sucedido no fue su culpa y arremetieron contra la policía.

“Nosotros vamos a otro país y nos recagan a trompadas y acá, la policía que nos tiene que defender, ¿dónde está?” Hinchas de Independiente

Otros videos publicados en redes sociales muestran a un aficionado ensangrentado logrando salir del Estadio Libertadores de América mientras los policías que custodiaban la salida lo empujaban hacia la salida.

Cabe destacar que, a través de un comunicado oficial, Independiente de Avellaneda defendió que los incidentes iniciaron en el sector visitante.

Reacciones tras violencia entre aficionados de Independiente y U de Chile

A través de un comunicado, el Club Atlético Independiente condenó los actos violentos sucedidos en su estadio y defendió a sus aficionados de supuestos ataques iniciales por parte de hinchas del Club Universidad de Chile.

“De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes oficiales, los incidente se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido (…) Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”. Club Atlético Independiente

“El Rojo” aclaró que los hinchas visitantes comenzaron inactivando las cámaras de seguridad y, posteriormente, destruyeron instalaciones sanitarias y utilizaron los escombros como proyectiles, además de lanzar pirotecnia hacia fans locales.

Según su versión, fue entonces cuando “se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales“. Por esta razón, el club aseguró que trabaja con las instancias correspondientes para que cada responsable sea identificado y sancionado.

Finalmente, Independiente agregó: “El operativo (policial) cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia”.

Hasta el momento, el Club Universidad de Chile no ha emitido un comunicado oficial; sin embargo, informó que su presidente Michael Clark se reunió esta mañana con los responsables del Hospital Fiorito para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico.

“Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy”. Club Universidad de Chile

Ante la “gravedad de lo sucedido”, que incluyó el “inaceptable linchamiento de chilenos”, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves que enviará a Argentina a su ministro de Interior, Álvaro Elizalde, para acompañar a los heridos y supervisar la situación de los detenidos.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”. Gabriel Boric, presidente de Chile

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, también se manifestó a propósito de lo sucedido y apuntó directamente contra la CONMEBOL.

En una entrevista con Infobae, Alonso responsabilizó al organismo rector del fútbol sudamericano por el desastre vivido en Avellaneda.

“Siempre los partidos organizados por FIFA o CONMEBOL recibieron público visitante, incluso cuando desde la provincia habíamos prohibido ese ingreso. Sin embargo, los protocolos de este tipo de competencias exigen la presentación de un plan operativo, y en este caso ninguno de esos protocolos se cumplió”. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena criticó el jueves al club argentino Independiente por su “pasividad” para controlar la feroz violencia entre hinchas .

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, dijo el organismo en un comunicado.

A través de un boletín de prensa, la CONMEBOL expresó su repudio y condenó enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina.

“Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”. CONMEBOL

La confederación sudamericana también aseguró que se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas.

Con respecto a la cancelación definitiva del partido de octavos de final, informó que se encuentra recopilando datos y procesando información remitida a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

“La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, escribió la CONMEBOL.