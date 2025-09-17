Bayern Munich debuta en Champions con victoria ante Chelsea gracias a Harry Kane

GENERANDO AUDIO...

El conjunto alemán se lleva una convincente victoria | Reuters

Harry Kane volvió a ser el protagonista absoluto de la Champions. Con un doblete clave, más el autogol de Chalobah, el inglés lideró la victoria del Bayern Munich 3-1 sobre el Chelsea en la ida de octavos. Cole Palmer descontó para los londinenses, pero Kane confirmó su jerarquía europea al alcanzar 42 goles en 58 partidos de Champions, demostrando que es el motor ofensivo que marca la diferencia en cualquier escenario. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA