Bicampeonas mexicanas de flag football destacan su resiliencia: la presión es un privilegio

GENERANDO AUDIO...

México y su camino al bicampeonato de flag football | Claro Sports

La selección mexicana femenil de flag football logró el bicampeonato en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, reafirmando su estatus como potencia global en esta disciplina. En el programa Peloteando de Claro Sports, conversamos con Mónica Rangel, Zara Galán y Tania Rincón, quienes compartieron cómo fue su preparación, los retos enfrentados durante el torneo y las metas que ya se trazan hacia el futuro. Lee aquí la nota completa.