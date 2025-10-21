Blue Jays regresan a la Serie Mundial tras 32 años con triunfo histórico ante Mariners

GENERANDO AUDIO...

George Springer celebra cuadrangular del triunfo. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Toronto Blue Jays firmaron una remontada memorable al vencer 4-3 a los Seattle Mariners en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, consiguiendo su regreso a la Serie Mundial después de 32 años. El equipo canadiense, que había estado al borde de la eliminación, logró imponerse en un juego lleno de tensión y drama ante su afición en el Rogers Centre.

Seattle tomó ventaja desde el primer inning con carreras de Rodríguez y Raleigh, pero Toronto respondió con un jonrón decisivo de tres carreras de George Springer en la séptima entrada, que selló el triunfo. Los Blue Jays enfrentarán ahora a Los Angeles Dodgers en el Clásico de Otoño, una serie inédita en la que buscarán su primer campeonato desde 1993.