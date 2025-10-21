Próximos partidos

Blue Jays regresan a la Serie Mundial tras 32 años con triunfo histórico ante Mariners

| 21:27 | Jorge Marrón - Jorge Marrón | Claro Sports | Estados Unidos
George Springer celebra el cuadrangular del triunfo. IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Los Toronto Blue Jays firmaron una remontada memorable al vencer 4-3 a los Seattle Mariners en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, consiguiendo su regreso a la Serie Mundial después de 32 años. El equipo canadiense, que había estado al borde de la eliminación, logró imponerse en un juego lleno de tensión y drama ante su afición en el Rogers Centre.

Seattle tomó ventaja desde el primer inning con carreras de Rodríguez y Raleigh, pero Toronto respondió con un jonrón decisivo de tres carreras de George Springer en la séptima entrada, que selló el triunfo. Los Blue Jays enfrentarán ahora a Los Angeles Dodgers en el Clásico de Otoño, una serie inédita en la que buscarán su primer campeonato desde 1George Springer993. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

