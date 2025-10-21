Blue Jays vs Dodgers: fechas y horarios para ver la Serie Mundial 2025 en México

GENERANDO AUDIO...

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers. Foto: Getty Images

El Clásico de Otoño está de regreso después de una postemporada llena de sorpresas en la que los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se enfrentarán en la Serie Mundial 2025, una final inédita que promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

Los Blue Jays regresan al escenario más importante del béisbol después de 32 años de ausencia, tras vencer a los Seattle Mariners en un dramático Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). Por su parte, los Dodgers, favoritos en la Liga Nacional, cumplieron con las expectativas al superar a los Atlanta Braves en seis encuentros.

Esta será la primera vez que ambas franquicias se midan en una Serie Mundial, y el enfrentamiento reúne a dos de las plantillas más completas del momento, la potencia ofensiva de Toronto, liderada por Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y el mexicano Alejandro Kirk, contra la experiencia y el pitcheo de los angelinos, encabezados por Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Ohtani.

Cómo llegan los equipos

Los Blue Jays vivieron una temporada histórica, tras años de reconstrucción, lograron su pase al Clásico de Otoño con una mezcla de juventud, poder al bate y una sólida rotación de lanzadores. Alejandro Kirk, originario de Tijuana, ha sido pieza clave detrás del plato, destacando tanto por su defensa como por su aporte ofensivo.

En el otro lado, los Dodgers volvieron a demostrar porqué son una de las organizaciones más consistentes de la última década.

Con un roster repleto de estrellas y una ofensiva demoledora, buscarán conquistar su segundo campeonato en cinco años y consolidar una nueva era dorada para la franquicia angelina.

Fechas y horarios de la Serie Mundial 2025 (hora de Ciudad de México)

Juego Sede Fecha Hora (CDMX) Juego 1 Rogers Centre, Toronto Viernes 24 de octubre 19:00 h Juego 2 Rogers Centre, Toronto Sábado 25 de octubre 19:00 h Juego 3 Dodger Stadium, Los Ángeles Lunes 27 de octubre 17:00 h Juego 4 Dodger Stadium, Los Ángeles Martes 28 de octubre 17:00 h Juego 5* Dodger Stadium, Los Ángeles Miércoles 29 de octubre 17:00 h Juego 6* Rogers Centre, Toronto Viernes 31 de octubre 19:00 h Juego 7* Rogers Centre, Toronto Sábado 1 de noviembre 19:00 h

*Si es necesario

Los juegos en Toronto se disputarán en horario nocturno, mientras que los de Los Ángeles arrancarán más temprano debido a la diferencia de huso horario entre la costa del Pacífico y la Ciudad de México.

¿Dónde ver la Serie Mundial 2025 en México?

En territorio mexicano, los aficionados podrán seguir toda la emoción de la Serie Mundial por Imagen Televisión y Caliente TV. Además, estará disponible a través de plataformas digitales y servicios de suscripción como Star+, MLB.TV, FOX Sports y ESPN.

De igual forma, MLB ofrece opciones de streaming oficiales con comentarios en inglés y español, ideales para seguir cada jugada en vivo desde cualquier dispositivo.

El toque mexicano en el diamante

Uno de los grandes atractivos para el público mexicano será la participación de Alejandro Kirk, el talentoso receptor de los Blue Jays nacido en Tijuana, Baja California.

Con apenas 26 años, Kirk se ha consolidado como uno de los catchers más confiables de la MLB gracias a su capacidad de lectura de juego y su poderoso bateo.

Su presencia en la Serie Mundial representa un orgullo para el béisbol mexicano, que verá nuevamente a uno de sus representantes competir por el máximo título del deporte estadounidense.

Una final con historia por escribir

Los Dodgers buscarán su octavo campeonato de Serie Mundial y su primero desde 2020, mientras que los Blue Jays intentarán conquistar el tercero de su historia, tras los títulos consecutivos de 1992 y 1993.

Todo está listo para que el 24 de octubre arranque la Serie Mundial 2025, con dos organizaciones históricas, un mexicano protagonista y millones de fanáticos pendientes alrededor del mundo.