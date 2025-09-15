Boletos para el Mundial de 2026: ¿habrá venta en taquillas de los estadios?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo comprar boletos para el Mundial de 2026? Foto: Getty

La venta de boletos para el Mundial de 2026 inició la semana pasada con la Fase 1, donde se presentaron algunos intentos de ciberataque, largas filas de espera y páginas caídas. Sin embargo, ¿habrá venta en taquillas de los estadios? La FIFA dice que no.

A través de su sitio oficial, el máximo organismo del futbol mundial, a través de la sección “Preguntas frecuentes, información general sobre los boletos”, reveló la negativa y aclaró el tema para las personas que se pudieran plantear en ir directamente al estadio y adquirir su entrada.

¿Por qué no se podrán comprar boletos del Mundial de 2026 en los estadios?

Con el fin de garantizar la autenticidad, la FIFA señaló que los boletos para el Mundial de 2026 no se venderán en las taquillas y sólo será mediante la página web oficial.

“Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, no se venderán boletos en las taquillas de los estadios. Ten en cuenta que FIFA.com/tickets es el sitio oficial y preferente para comprar los boletos de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Adquirirlos a través de FIFA.com/tickets garantiza su autenticidad y el acceso a todas las opciones disponibles.” FIFA

Así, y solo de esta manera, el organismo indicó que los términos y condiciones relacionados con la venta y el uso de boletos para el máximo evento de selecciones están, o estarán, disponibles para el público.

¿Además de la Primera Fase, se podrán comprar boletos del Mundial en otro momento?

Sí, luego de la primera fase de ventas (Sorteo preferente de Visa) la FIFA tiene planeado poner en marcha nuevas oportunidades para comprar boletos para el Mundial de 2026 mediante fases de venta posteriores.

La fecha de inicio de esas fases se publicará a su debido tiempo en FIFA.com/tickets junto con los detalles correspondientes. Las fases de ventas podrán variar en cuanto a procesos de compra, métodos de pago y tipos de boletos. Los tickets que se ofrecen en cada fase de ventas están sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones vigentes.

¿Cuál es el número máximo de boletos que se pueden comprar?

El máximo de boletos que pueden adquirirse por unidad familiar es de cuatro por partido, y de 40 para toda la competencia, siempre en función de la disponibilidad y los términos y condiciones vigentes, destaca la FIFA.

Además, se menciona que todas las compras de boletos vinculadas a la misma dirección registrada de una cuenta de boletos de la FIFA, cuentan con ese límite de “unidad familiar”.