GENERANDO AUDIO...

Juegos Olímpicos anuncias precios y paquetes para 2028. FOTO: AFP

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) dio a conocer los detalles sobre la venta oficial de boletos y programas de hospitalidad.

El registro para adquirir entradas comenzará en enero de 2026 a través de la28.org. Los boletos serán gestionados por AXS y EVENTIM, mientras que los paquetes de hospitalidad estarán disponibles mediante On Location, socio oficial y exclusivo del evento.

Precios y proceso de compra de boletos

Las entradas individuales tendrán un costo inicial de 28 dólares y se podrán adquirir mediante un proceso de sorteo que asignará franjas horarias de compra a partir de 2026.

Entre las opciones disponibles:

Entradas individuales desde 28 dólares (entre 512 y 560 pesos, de acuerdo al cambio frente al peso mexicano)

de acuerdo al cambio frente al peso mexicano) Registro general en enero de 2026

Proceso de sorteo para acceso a boletos

Venta anticipada para residentes de las ciudades sede

Por su parte, los Juegos Paralímpicos pondrán a la venta sus entradas en 2027.

Paquetes de hospitalidad para Juegos Olímpicos 2028

Los paquetes oficiales de hospitalidad de LA28 incluirán boletos con beneficios adicionales como:

Alojamiento garantizado

Opciones de transporte oficiales

Asientos premium

Experiencias dentro y fuera de los recintos

La adquisición de estos paquetes funcionará por orden de llegada y estarán disponibles desde principios de 2026.

“Un boleto a la historia”

“Los Juegos LA28 serán una oportunidad para adquirir un boleto a la historia. Tanto familias locales como viajeros internacionales tendrán opciones para vivir esta experiencia única”, declaró Reynold Hoover, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Además, se informó que Visa será el método de pago oficial en todas las operaciones, en continuidad con su alianza histórica con los Juegos Olímpicos.