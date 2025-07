Borussia Dortmund vs Monterrey: Minuto a minuto del partido de octavos de final del Mundial de Clubes

GENERANDO AUDIO...

Dortmund vs Monterrey: En vivo los octavos del Mundial de Clubes. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto en vivo del juego de octavos de final del Mundial de Clubes 2025 entre los equipos de Borussia Dortmund de la Bundesliga y los Rayados de Monterrey de la Liga MX sigue el juego AQUÍ.

Cuartos de Final del Mundial de Clubes 2025 al momento:

Los octavos de final están por concluir. El duelo entre Borussia y Rayados definirá al último invitado, mismo que enfrentará al Real Madrid. Al momento así han quedado los emparejamientos:

Fluminense vs Al Hilal

Palmeiras vs Chelsea

PSG VS Bayern

Real Madrid vs Borussia Dortmund/Rayados

¿A qué hora inicia el Borussia Dortmund vs Monterrey hoy 1 de julio de 2025?

El partido entre alemanes y mexicanos arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.