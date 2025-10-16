GENERANDO AUDIO...

Bryan Angulo sufre atentado en Ecuador, confirman autoridades | Foto: Cuartoscuro

Bryan Angulo Tenorio, quien fuera campeón de la Liga MX con Cruz Azul en 2021, sufrió un ataque armado en Ecuador, según dio a conocer la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, equipo de la segunda división ecuatoriana donde milita, este jueves 16 de octubre a través de un comunicado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador anunció que dos sospechosos fueron detenidos por su presunta participación en el atentado; hasta el momento, se reporta que su estado de salud es estable.

Atentan contra la vida de Bryan Angulo, según su equipo

El apodado “Cuco” Angulo sufrió un atentado contra su vida, según anunció el club verdiblanco a través de un comunicado publicado en sus redes sociales este jueves.

“Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general que, lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida”. LDU Portoviejo

Asimismo, la institución dio a conocer que diversos jugadores del equipo han recibido amenazas con respecto al partido contra Búhos ULVR de este viernes 17 de octubre.

Por esta razón, el club ecuatoriano condenó todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición.

“Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el futbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión“, remató el comunicado.

¿Qué le pasó exactamente al “Cuco” Angulo?

Bryan Angulo fue herido de bala cuando desconocidos dispararon al vehículo en que se movilizaba cerca del estadio Reales Tamarindos, según informó la agencia AP con base en reportes de la policía ecuatoriana.

El ecuatoriano viajaba junto a otros jugadores cuando fue interceptado por una motocicleta dese donde abrieron fuego, por lo que recibió al menos un impacto de bala, informó la agencia de noticias este jueves.

“De inmediato fue trasladado a un hospital de Portoviejo, a 233 kilómetros al suroeste de la capital”, complementó AP.

A través de redes sociales, circula un video en el que se ve a un sujeto montado en una motocicleta esperando a su compañero, quien disparó dos veces en dirección al estadio Reales Tamarindos.

Cuando el segundo hombre se acerca a la motocicleta, ambos salen corriendo en dirección a una avenida, dejando la motocicleta abandonada en la calle.

Además, se puede ver a los compañeros del futbolista ayudando a los elementos de la policía para detener a los presuntos responsables, según se puede ver en los videos e imágenes que circulan en redes.

¿Cómo se encuentra el exjugador de Cruz Azul?

A través de su comunicado, Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informó que Bryan Angulo se encuentra fuera de peligro tras el atentado.

“Gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable“, señaló.

Por esta razón, el club pidió a la Federación Ecuatoriana de Futbol brindar las condiciones de seguridad correspondientes para el partido de este viernes.

Ya hay dos detenidos por atentado contra Bryan Angulo

Dos sospechosos fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado ocurrido esta mañana contra Bryan Angulo en Portoviejo, según dio a conocer la Fiscalía de Ecuador este jueves en su cuenta de X (antes Twitter).

Por esta razón, la FGE dispuso la práctica de las primeras diligencias y, en las próximas horas, se les formularán cargos, informó a las 10:46 de este jueves.